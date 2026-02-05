Innovativ, komfortabel, leistungsstark – der WD 7 Control P S 30/6/35/T mit Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem. Aufleuchtende LEDs informieren Sie, sobald eine Reinigung oder ein Wechsel von sowohl Filterbeutel als auch Filter erforderlich ist. Und dank der patentierten Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter absolut sauber und hygienisch ohne Schmutzkontakt wechseln. Die innovative 2-in-1 Remote Control ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Geräts per Bluetoothfernbedienung. Das Besondere: Bei der Arbeit mit Akku-Elektrowerkzeugen aktiviert sich der Sauger dank automatischer Vibrationserkennung von selbst. Aber auch für kabelgebundene Power Tools ist der WD 7 Control dank integrierter Gerätesteckdose der perfekte Partner. Dazu lässt sich mit der Power Control-Funktion die Saugregulierung stufenlos einstellen. Mit einem großzügigen 30-Liter-Edelstahlbehälter, 6 Meter Kabel und einem extra langen 3,5-Meter-Saugschlauch bietet der WD 7 Control P S maximale Kapazität und Reichweite.