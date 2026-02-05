WD 1 Compact Battery

Kennt keine Grenzen: der WD 1 Compact Battery Akku-Nass-/Trockensauger der 18 V Battery Power Akku-Plattform mit speziellen Zubehören für die Autoinnenreinigung. Akku nicht inklusive.

Dank Akkubetrieb sorgt der WD 1 Compact Battery Akku-Nass-/Trockensauger für maximale Bewegungsfreiheit, kann ohne Stromanschluss eingesetzt werden und ist dazu noch äußerst kompakt und leicht. Je nach 18 V Battery Power Akku (Akku nicht im Lieferumfang enthalten) läuft der Nass-/Trockensauger 10 bis 20 Minuten. Zudem verfügt der WD 1 Compact Battery über einen robusten 7-Liter-Kunststoffbehälter sowie einen Patronenfilter zum bequemen Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel. Weitere Ausstattungsmerkmale: Der strömungsoptimierte Saugschlauch und spezielle Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse tragen entscheidend zu einer optimalen Schmutzaufnahme bei und sorgen für restlose Sauberkeit – unter anderem bei der Autoinnenreinigung. Praktisch ist auch das flexible Gummiband, mit dem der Saugschlauch ideal fixiert werden kann. Zusätzliche Extras wie die Blasfunktion, das „Pull & Push“-Verschluss-System, der ergonomische Tragegriff und die Zubehöraufbewahrung machen die Arbeit mit dem WD 1 Compact Battery zum reinsten Vergnügen. Und dank der Kompatibilität mit der 18 V Akku-Plattform können Akkus anderer 18 V Battery Power Geräte auch im WD 1 Compact Battery verwendet werden.

Merkmale und Vorteile
Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery: 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku
Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery: Kompaktes, tragbares Design
Individuell und flexibel einsetzbar. Bequemer Transport.
Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery: Spezieller Patronenfilter
Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Spezielle Zubehöre für die Autoinnenreinigung
  • Ideal für die Autoinnenreinigung.
  • Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
  • Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Praktische Blasfunktion
  • Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
  • Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Praktische Schlauchaufbewahrung
  • Einfaches Befestigen von Saugschlauch für Transport und Aufbewahrung durch Gummiband.
Praktische Zubehöraufbewahrung
  • Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Zubehören.
„Pull & Push“-Verschluss-System
  • Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
  • Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme (W) 250
Saugleistung (W) 60
Vakuum (mbar) max. 85
Luftmenge (l/s) max. 22
Behältergröße (l) 7
Behältermaterial Kunststoff
Farbe Komponente Gerätekopf Gelb Behälter Gelb
Nennweite Zubehör (mm) 35
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Laufzeit je Akkuladung (min) ca. 10 (2,5 Ah) / ca. 20 (5,0 Ah)
Schalldruckpegel (dB(A)) 64
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 3,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 386 x 279 x 312

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Länge Saugschlauch: 1.2 m
  • Material Saugschlauch: Kunststoff
  • Fugendüse
  • Polsterdüse
  • Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
  • Papierfilterbeutel: 1 Stück, 2-lagig

Ausstattung

  • Blasfunktion
  • Zubehöraufbewahrung am Gerät
Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery
Videos
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuginnenraum
  • Wohnmobile
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Gartenhaus
  • Flüssigkeiten
  • Werkstatt
  • Hobbyraum
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
WD 1 Compact Battery Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 