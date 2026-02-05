Dank Akkubetrieb sorgt der WD 1 Compact Battery Akku-Nass-/Trockensauger für maximale Bewegungsfreiheit, kann ohne Stromanschluss eingesetzt werden und ist dazu noch äußerst kompakt und leicht. Je nach 18 V Battery Power Akku (Akku nicht im Lieferumfang enthalten) läuft der Nass-/Trockensauger 10 bis 20 Minuten. Zudem verfügt der WD 1 Compact Battery über einen robusten 7-Liter-Kunststoffbehälter sowie einen Patronenfilter zum bequemen Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel. Weitere Ausstattungsmerkmale: Der strömungsoptimierte Saugschlauch und spezielle Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse tragen entscheidend zu einer optimalen Schmutzaufnahme bei und sorgen für restlose Sauberkeit – unter anderem bei der Autoinnenreinigung. Praktisch ist auch das flexible Gummiband, mit dem der Saugschlauch ideal fixiert werden kann. Zusätzliche Extras wie die Blasfunktion, das „Pull & Push“-Verschluss-System, der ergonomische Tragegriff und die Zubehöraufbewahrung machen die Arbeit mit dem WD 1 Compact Battery zum reinsten Vergnügen. Und dank der Kompatibilität mit der 18 V Akku-Plattform können Akkus anderer 18 V Battery Power Geräte auch im WD 1 Compact Battery verwendet werden.