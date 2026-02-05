WD 1 Compact Battery
Kennt keine Grenzen: der WD 1 Compact Battery Akku-Nass-/Trockensauger der 18 V Battery Power Akku-Plattform mit speziellen Zubehören für die Autoinnenreinigung. Akku nicht inklusive.
Dank Akkubetrieb sorgt der WD 1 Compact Battery Akku-Nass-/Trockensauger für maximale Bewegungsfreiheit, kann ohne Stromanschluss eingesetzt werden und ist dazu noch äußerst kompakt und leicht. Je nach 18 V Battery Power Akku (Akku nicht im Lieferumfang enthalten) läuft der Nass-/Trockensauger 10 bis 20 Minuten. Zudem verfügt der WD 1 Compact Battery über einen robusten 7-Liter-Kunststoffbehälter sowie einen Patronenfilter zum bequemen Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel. Weitere Ausstattungsmerkmale: Der strömungsoptimierte Saugschlauch und spezielle Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse tragen entscheidend zu einer optimalen Schmutzaufnahme bei und sorgen für restlose Sauberkeit – unter anderem bei der Autoinnenreinigung. Praktisch ist auch das flexible Gummiband, mit dem der Saugschlauch ideal fixiert werden kann. Zusätzliche Extras wie die Blasfunktion, das „Pull & Push“-Verschluss-System, der ergonomische Tragegriff und die Zubehöraufbewahrung machen die Arbeit mit dem WD 1 Compact Battery zum reinsten Vergnügen. Und dank der Kompatibilität mit der 18 V Akku-Plattform können Akkus anderer 18 V Battery Power Geräte auch im WD 1 Compact Battery verwendet werden.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Kompaktes, tragbares DesignIndividuell und flexibel einsetzbar. Bequemer Transport.
Spezieller PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Spezielle Zubehöre für die Autoinnenreinigung
- Ideal für die Autoinnenreinigung.
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Praktische Schlauchaufbewahrung
- Einfaches Befestigen von Saugschlauch für Transport und Aufbewahrung durch Gummiband.
Praktische Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Zubehören.
„Pull & Push“-Verschluss-System
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|250
|Saugleistung (W)
|60
|Vakuum (mbar)
|max. 85
|Luftmenge (l/s)
|max. 22
|Behältergröße (l)
|7
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 10 (2,5 Ah) / ca. 20 (5,0 Ah)
|Schalldruckpegel (dB(A))
|64
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 1.2 m
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Papierfilterbeutel: 1 Stück, 2-lagig
Ausstattung
- Blasfunktion
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuginnenraum
- Wohnmobile
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Hobbyraum
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.