Reinigen leicht gemacht – der saugstarke und energieeffiziente WD 5 Control P S 25/5/22 liefert beste Reinigungsergebnisse bei trockenem und nassem Schmutz. Erleben Sie maximale Freiheit mit der 2-in-1 Remote Control: Starten und stoppen Sie Ihr Gerät bequem per Bluetooth-Fernbedienung. Das Besondere: Bei der Verwendung Ihrer Akku-Power-Tools schaltet sich der Sauger dank automatischer Vibrationserkennung von selbst ein und aus. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen kontaktlosen, hygienischen Wechsel des Flachfaltenfilters. Sollte die Saugleistung nachlassen, stellt die intelligente Filterabreinigung diese blitzschnell wieder her – für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit der Power Control-Funktion passen Sie die Saugkraft stufenlos an jede Aufgabe an und aufgesaugte Flüssigkeiten lassen sich mit der vorhandenen Ablassschraube ganz einfach entleeren. Für empfindliche Oberflächen oder das Entfernen von Staub aus Ecken bietet die zuverlässige Blasfunktion die perfekte Lösung. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 5 Meter Kabel, einen flexiblen 2,2-Meter-Saugschlauch und eine Gerätesteckdose.