Der WD 5 Control P 25/5/22 mit 25-l-Behälter, Gerätesteckdose und 2-in-1 Remote Control ist ideal zum Arbeiten mit (Akku-)Elektrowerkzeugen. Mit Filterreinigungsfunktion und Power Control.

Erleben Sie mühelose Sauberkeit mit dem WD 5 Control P 25/5/22, der dank seiner hohen Saugkraft und Energieeffizienz mühelos trockenen, nassen, feinen und groben Schmutz entfernt und für makellose Ergebnisse sorgt. Maximale Freiheit erleben Sie mit der innovativen 2-in-1 Remote Control: Sie startet und stoppt den Nass-/Trockensauger bequem per Bluetoothfernbedienung oder lässt ihn dank Vibrationserkennung automatisch beim Einsatz von Akku-Elektrowerkzeugen starten. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen Wechsel des Flachfaltenfilters ohne Schmutzkontakt, während die Abreinigungsfunktion die volle Saugleistung blitzschnell wiederherstellt. Die integrierte Gerätesteckdose macht den WD 5 Control P auch zum idealen Partner für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Passen Sie die Saugleistung stufenlos mit der Power Control-Funktion an und nutzen Sie die praktische Blasfunktion für filigrane Arbeiten. Der Sauger besitzt einen robusten 25-Liter-Behälter, 5 Meter Kabel, 2,2 Meter Saugschlauch und eine sichere Lenkrollenbremse. Dazu kommt die clevere Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerätekopf.

Merkmale und Vorteile
Nass-/Trockensauger WD 5 Control P 25/5/22: 2-in-1 Remote Control
2-in-1 Remote Control
1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.
Nass-/Trockensauger WD 5 Control P 25/5/22: 2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung
2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung
2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!
Nass-/Trockensauger WD 5 Control P 25/5/22: Extra Steckdose für die Arbeit mit Kabel-Elektrowerkzeugen
Extra Steckdose für die Arbeit mit Kabel-Elektrowerkzeugen
Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
Power Control
  • Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht.
Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik
  • Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
  • Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
Praktische Blasfunktion
  • Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
  • Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
  • Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Lenkrollenbremse
  • Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°. 
Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
  • Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
  • Filter Control-System für anhaltend hohe Saugleistung
Vliesfilterbeutel
  • 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
  • Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Nachhaltigkeitsmerkmale
  • Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
  • Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 1200
Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W) min. 100 - max. 2100
Saugleistung (W) 280
Vakuum (mbar) max. 260
Luftmenge (l/s) max. 70
Behältergröße (l) 25
Behältermaterial Kunststoff
Farbe Komponente Behälter Gelb Gerätekopf Gelb Gerätebumper Gelb
Anschlusskabel (m) 5
Nennweite Zubehör (mm) 35
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Schalldruckpegel (dB(A)) 73
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 8,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 12,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 418 x 382 x 653

¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.

Lieferumfang

  • Länge Saugschlauch: 2.2 m
  • Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
  • Material Saugschlauch: Kunststoff
  • Abnehmbarer Handgriff
  • Anzahl Saugrohre: 2 Stück
  • Länge Saugrohre: 0.5 m
  • Nennweite Saugrohre: 35 mm
  • Material Saugrohre: Kunststoff
  • Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
  • Fugendüse
  • Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
  • Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig

Ausstattung

  • Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
  • 2-in-1 Remote Control
  • Filterreinigungsfunktion
  • Drehschalter (Ein / Aus)
  • Leistungsregulierung
  • Blasfunktion
  • Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
  • Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
  • Ablagefläche für Kleinteile
  • Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
  • Kabelhaken
  • Parkposition
  • Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • Stoßfester Umlaufschutz
  • Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
  • Lenkrollen mit Bremse: 1 Stück
Nass-/Trockensauger WD 5 Control P 25/5/22
Videos
Anwendungsgebiete
  • Werkstatt
  • Renovierung
  • Fahrzeuginnenraum
  • Garage
  • Terrasse
  • Flüssigkeiten
  • Keller
  • Hobbyraum
  • Eingangsbereich
Zubehör
WD 5 Control P 25/5/22 Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 