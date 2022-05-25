Erleben Sie mühelose Sauberkeit mit dem WD 5 Control P 25/5/22, der dank seiner hohen Saugkraft und Energieeffizienz mühelos trockenen, nassen, feinen und groben Schmutz entfernt und für makellose Ergebnisse sorgt. Maximale Freiheit erleben Sie mit der innovativen 2-in-1 Remote Control: Sie startet und stoppt den Nass-/Trockensauger bequem per Bluetoothfernbedienung oder lässt ihn dank Vibrationserkennung automatisch beim Einsatz von Akku-Elektrowerkzeugen starten. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen Wechsel des Flachfaltenfilters ohne Schmutzkontakt, während die Abreinigungsfunktion die volle Saugleistung blitzschnell wiederherstellt. Die integrierte Gerätesteckdose macht den WD 5 Control P auch zum idealen Partner für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Passen Sie die Saugleistung stufenlos mit der Power Control-Funktion an und nutzen Sie die praktische Blasfunktion für filigrane Arbeiten. Der Sauger besitzt einen robusten 25-Liter-Behälter, 5 Meter Kabel, 2,2 Meter Saugschlauch und eine sichere Lenkrollenbremse. Dazu kommt die clevere Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerätekopf.