WD 5 Control P 25/5/22
Der WD 5 Control P 25/5/22 mit 25-l-Behälter, Gerätesteckdose und 2-in-1 Remote Control ist ideal zum Arbeiten mit (Akku-)Elektrowerkzeugen. Mit Filterreinigungsfunktion und Power Control.
Erleben Sie mühelose Sauberkeit mit dem WD 5 Control P 25/5/22, der dank seiner hohen Saugkraft und Energieeffizienz mühelos trockenen, nassen, feinen und groben Schmutz entfernt und für makellose Ergebnisse sorgt. Maximale Freiheit erleben Sie mit der innovativen 2-in-1 Remote Control: Sie startet und stoppt den Nass-/Trockensauger bequem per Bluetoothfernbedienung oder lässt ihn dank Vibrationserkennung automatisch beim Einsatz von Akku-Elektrowerkzeugen starten. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen Wechsel des Flachfaltenfilters ohne Schmutzkontakt, während die Abreinigungsfunktion die volle Saugleistung blitzschnell wiederherstellt. Die integrierte Gerätesteckdose macht den WD 5 Control P auch zum idealen Partner für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Passen Sie die Saugleistung stufenlos mit der Power Control-Funktion an und nutzen Sie die praktische Blasfunktion für filigrane Arbeiten. Der Sauger besitzt einen robusten 25-Liter-Behälter, 5 Meter Kabel, 2,2 Meter Saugschlauch und eine sichere Lenkrollenbremse. Dazu kommt die clevere Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerätekopf.
Merkmale und Vorteile
2-in-1 Remote Control1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.
2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!
Extra Steckdose für die Arbeit mit Kabel-ElektrowerkzeugenSchmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
Power Control
- Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht.
Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik
- Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Lenkrollenbremse
- Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.
Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Filter Control-System für anhaltend hohe Saugleistung
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W)
|min. 100 - max. 2100
|Saugleistung (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Luftmenge (l/s)
|max. 70
|Behältergröße (l)
|25
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Behälter Gelb Gerätekopf Gelb Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|5
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- 2-in-1 Remote Control
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
- Lenkrollen mit Bremse: 1 Stück
Anwendungsgebiete
- Werkstatt
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
