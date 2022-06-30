Ultra saugstark und energieeffizient bei nur 1300 Watt Nennleistungsaufnahme: Der Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T besitzt einen 30-Liter-Edelstahlbehälter, ein 6 m langes Kabel und einen 2,2 m langen Saugschlauch. Mit der Ablassschraube werden aufgesaugte Flüssigkeiten komfortabel abgelassen. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge wie Sägen oder Schleifgeräte angeschlossen werden. Der entstehende Schmutz wird direkt abgesaugt. Mit dem Drehschalter lässt sich die Saugleistung bedarfsgerecht regulieren. Die Entnahme des Flachfaltenfilters erfolgt ganz ohne Schmutzkontakt durch das Herausklappen der Filterkassette. Zudem lässt sich der Filter durch Betätigung der Abreinigungstaste effizient reinigen und so die Saugleistung einfach wiederherstellen. Bei der Reinigung filigraner Gegenstände kommt die Blasfunktion zum Einsatz. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch, das ist vor allem beim Saugen von Feinstaub nützlich. Weitere Pluspunkte sind die platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf auf beiden Seiten und die Parkposition der Bodendüse.