Ultra saugstark und energieeffizient bei nur 1300 Watt Nennleistungsaufnahme: Der Nass-/Trockensauger WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet besitzt einen 30-Liter-Edelstahlbehälter, aus dem Flüssigkeiten komfortabel abgelassen werden können. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Mit dem Drehschalter lässt sich die Saugleistung bedarfsgerecht regulieren. Die Entnahme des Flachfaltenfilters erfolgt ganz ohne Schmutzkontakt durch das Herausklappen der Filterkassette. Zudem lässt sich der Filter durch Betätigung der Abreinigungstaste effizient reinigen und so die Saugleistung einfach wiederherstellen. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Für die Fahrzeuginnenreinigung ist unter anderem folgendes Zubehör enthalten: eine Autodüse, eine extra lange Fugendüse, Saugpinsel mit weichen und harten Borsten sowie eine Polsterdüse für die zuverlässige Entfernung von Tierhaaren auf textilen Oberflächen. Weitere Pluspunkte sind die platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf auf beiden Seiten und die Parkposition der Bodendüse.