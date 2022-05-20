Super saugstark und energieeffizient mit 1100 W: Beim Nass-/Trockensauger WD 4 V-20/5/22 sind Gerät, Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse. Nasser, trockener, feiner oder grober Schmutz wird nonstop ohne Filterwechsel entfernt. Das Gerät besitzt einen robusten und stoßfesten 20-l-Kunststoffbehälter und ist ausgestattet mit einem 5 m Kabel, einem 2,2 m Saugschlauch, Clips-Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Dank patentierter Technik lässt sich der Filter des Nass-/Trockensaugers für eine gründliche Reinigung einfach und schnell ausbauen – ganz ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die zusätzliche Blasfunktion. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Der Schlauch kann platzsparend am Gerätekopf verstaut werden. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Vorteile sind das „Pull & Push“-Verschlusssystem für ein einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff für den komfortablen Transport des Saugers.