WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set

Spannung: 36 V

Aufnahmeleistung: 300 W

Behältergröße: 17 l (Premium mit Edelstahlbehälter)

Saugschlauchlänge: 2,0 m

Gewicht ohne Zubehör: 5,2 kg / 5,5 kg (Premium)

Fugendüse: ja

Polsterdüse: nein

Bodendüse: ja

Akkulaufzeit: ca. 15 min*

Ladegerät inklusive: Standardladegerät Battery Power 36 V

Akku inklusive: 36 V / 2,5 Ah

* Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

Mehr Bewegungsfreiheit als je zuvor, aber mit extra Saugkraft! Der WD 3 Battery Akku-Nass-/Trockensauger bietet kabellose Freiheit bei voller Funktionalität. Egal ob der Schmutz grob, fein, nass oder trocken ist – der WD 3 Battery nimmt es mit allem auf.