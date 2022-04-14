Nass-/Trockensauger-Zubehöre

Zubehöre Akku-Nass-/Trockensauger

Grenzenlose Freiheit: Mit den Wechselakkus und Schnellladegeräten der 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Plattform sind die Akku-Nass-/Trockensauger jederzeit einsatzbereit, auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist.

Und für noch mehr Flexibilität können die Akkus auch in anderen Geräten der jeweiligen 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform eingesetzt werden.