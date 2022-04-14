Nass-/Trockensauger-Zubehöre
Kärcher bietet ein umfangreiches und nützliches Zubehörprogramm für den täglichen Gebrauch sowie für spezielle Anwendungen. Das Zubehörsortiment reicht von der richtigen Saugdüse über den passenden Schlauch bis hin zu speziellen Filtersystemen. Für die Akku-Nass-/Trockensauger stehen unterschiedliche Akkugrößen und Ladegeräte zur Verfügung. So bieten die kabelgebundenen und akkubetriebenen Kärcher Nass-/Trockensauger in Kombination mit den umfangreichen Zubehören für jede Reinigungsaufgabe die passende Konfiguration und sorgen so für hervorragende Reinigungsergebnisse und hohen Anwendungskomfort.
Macht Nass-/Trockensauger noch vielseitiger: das original Kärcher WD-Zubehör
Ob enge Stellen im Autoinnenraum, den Anschluss von Elektrowerkzeugen oder das Auffangen von Bohrstaub. Erst mit dem richtigen Zubehör entfalten die Nass-/Trockensauger ihre volle Multifunktionalität und lassen Schmutz keine Chance. In Kombination mit den Geräten entfalten sie eine ungeahnte Reinigungseffizienz und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.
Filter
Welche Filter und Filterbeutel passen für welchen Nass-/Trockensauger?
Zubehörsets
Besonders praktisch und vielseitig sind die Kärcher Zubehörsets: Ausgestattet mit den verschiedensten Düsen lassen sich damit die unterschiedlichsten Reinigungsprobleme schnell und einfach lösen. Mit dem Autoinnenreinigungsset ist zum Beispiel die komplette Fahrzeuginnenreinigung möglich. Mit der umschaltbaren Bodendüse für Teppich- und Hartböden und der Polsterdüse mit Fadenheber bietet das Haushaltsset das ideale Zubehör für viele haushaltsübliche Reinigungsaufgaben. Mit Hilfe des Blasadaptersets und der Blasfunktion des Nass-/Trockensaugers lassen sich aufblasbare Produkte, zum Beispiel Schwimmbecken, Luftmatratzen, Schlauchboote usw., mühelos aufblasen. Mit der Saugfunktion des Geräts dagegen kann die Luft schnell abgelassen werden.
Düsen
Die speziell entwickelten Düsen garantieren ebenfalls perfekte Reinigungsergebnisse: Zum Beispiel gewährleistet die umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse sowohl bei trockenem oder nassem, feinem oder grobem Schmutz eine schnelle und rückstandsfreie Schmutzaufnahme. Die flexible Fugendüse aus biegsamem Material ist ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto und vieles mehr. Für die zuverlässige Entfernung von Tierhaaren auf textilen Oberflächen sorgt dagegen die Polsterdüse für Tierhaare.
Spezialanwendungen
Spezielle Anwendungsprobleme erfordern spezifische Lösungen: Der Kärcher Bohrstaubfänger zum Beispiel ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen, indem er den Bohrstaub direkt am Bohrloch absaugt. Die Saugschlauchverlängerung und das Verlängerungssaugrohr sorgen zum Beispiel für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit bei der Anwendung.
Zubehöre Akku-Nass-/Trockensauger
Grenzenlose Freiheit: Mit den Wechselakkus und Schnellladegeräten der 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Plattform sind die Akku-Nass-/Trockensauger jederzeit einsatzbereit, auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist.
Und für noch mehr Flexibilität können die Akkus auch in anderen Geräten der jeweiligen 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform eingesetzt werden.
