Autodüse
Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.
Mit der handlichen Autodüse für Ihren Nass-/Trockensauger lassen sich textile Oberflächen in Ihrem Auto, wie unter anderem Kofferraum, Autositze, Rückbank und Fußraum, schnell und mühelos absaugen. Die Düse eignet sich ebenfalls für das Absaugen von Polsterflächen, Polstermöbeln und Matratzen im Haushalt. Die Autodüse kann mit allen Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugern und -Waschsaugern genutzt werden.
Merkmale und Vorteile
Optimierte Düse in neuem Design für eine zuverlässige Schmutzentfernung
Düse ist handlich, liegt perfekt in der Hand und lässt sich gut führen
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|NW 35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|258 x 105 x 40
Anwendungsgebiete
- Kofferraum
- Autositze
- Rückbank
- Fußraum
- Fußmatten
- Polster
- Polstermöbel
- Matratzen