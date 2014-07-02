Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 1l
Flüssiges Reinigungsmittel mit Schnelltrocken-Formel für die Reinigung zwischendurch. Geeignet für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze etc.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|90 x 90 x 215
Anwendungsgebiete
- Teppichböden
- Teppiche
- Polster
- Autositze