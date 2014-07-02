Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 1l

Flüssiges Reinigungsmittel mit Schnelltrocken-Formel für die Reinigung zwischendurch. Geeignet für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze etc.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 90 x 90 x 215
Anwendungsgebiete
  • Teppichböden
  • Teppiche
  • Polster
  • Autositze