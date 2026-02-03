SE 2 Spot Care
Der kompakte und einfach zu bedienende Waschsauger SE 2 Spot ist ein idealer Helfer für die schnelle und gezielte Entfernung von Flecken und Verschmutzungen auf Polstern und Textilien.
Der handliche Waschsauger SE 2 Spot ist der ideale Helfer für die sofortige und gezielte Entfernung von Flecken auf Polstern und Textilien. Ob beispielsweise Essens- oder Getränkeflecken – mit dem SE 2 Spot können Verschmutzungen und Gerüche schnell und effektiv entfernt werden. Dank seiner kompakten Bauweise ist der Waschsauger besonders leicht zu handhaben und platzsparend zu verstauen. So ist er jederzeit schnell einsatzbereit, wenn es zu unvorhergesehenen Verschmutzungen kommt. Der große Aktionsradius dank des 4,5 Meter langen Kabels ermöglicht flexible Reinigungseinsätze im ganzen Raum. Durch die praktische Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät sind alle Aufsätze schnell griff- und einsatzbereit. Inklusive Fleckenbürste, Waschpolsterdüse und Reinigungsmittel.
Merkmale und Vorteile
Bewährte Kärcher Technologie für optimale ReinigungsergebnisseFasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode in Kombination mit kraftvollem und zugleich energieeffizientem Motor.
Speziell entwickelte Zubehöre zur komfortablen TiefenreinigungMit der Waschpolsterdüse lassen sich tiefsitzende Verschmutzungen schnell und einfach entfernen. Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Fleckenbürste zur gezielten und effizienten Entfernung von hartnäckigen oder eingetrockneten Flecken.
Besonders kompaktes und platzsparendes GerätFlexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts. Platzsparende Geräteverstauung.
Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung
- Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden.
- Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei.
Einfache und komfortable Handhabung
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- Intuitive Bedienung.
- Sofort bereit für die Reinigung.
2-Tank-System
- Einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
Hochflexibler 2-in-1-Schlauch
- Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens.
- Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung.
- Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|450
|Aktionsradius (m)
|6,3
|Behälterinhalt Frischwasser (l)
|1,5
|Behälterinhalt Schmutzwasser (l)
|0,8
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anschlusskabel (m)
|4,5
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|385 x 215 x 310
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.8 m
- Waschpolsterdüse: 88 mm
- Fleckenbürste
- Reinigungsmittel: Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1-Komfort-System: integrierter Sprüh-Ex-Schlauch
Ausstattung
- Kabelaufbewahrung
- 2-Tank-System
- Praktische Schlauch- und Zubehöraufnahme
Videos
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Polster
- Polstermöbel
- Autositze
Zubehör
Reinigungsmittel
SE 2 Spot Care Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.