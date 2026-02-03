​Der handliche Waschsauger SE 2 Spot ist der ideale Helfer für die sofortige und gezielte Entfernung von Flecken auf Polstern und Textilien. Ob beispielsweise Essens- oder Getränkeflecken – mit dem SE 2 Spot können Verschmutzungen und Gerüche schnell und effektiv entfernt werden. Dank seiner kompakten Bauweise ist der Waschsauger besonders leicht zu handhaben und platzsparend zu verstauen. So ist er jederzeit schnell einsatzbereit, wenn es zu unvorhergesehenen Verschmutzungen kommt. Der große Aktionsradius dank des 4,5 Meter langen Kabels ermöglicht flexible Reinigungseinsätze im ganzen Raum. Durch die praktische Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät sind alle Aufsätze schnell griff- und einsatzbereit. Inklusive Fleckenbürste, Waschpolsterdüse und Reinigungsmittel.