Fasertiefe Reinigung mit maximaler Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F reinigt textile Oberflächen kraftvoll und vor allem rückstandsfrei. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Das ermöglicht eine gründliche und komfortable Reinigung des Fahrzeuginnenraums. Somit entfernen Sie Schmutz von Autositzen, Fußmatten, im Kofferraum, aber auch von Gartenmöbeln und Polstern im Handumdrehen und genauso leistungsstark wie mit unseren kabelgebundenen Waschsaugern. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Selbst nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, die Verschmutzungen in Gerät und Schlauch beseitigt und so Bakterien- und Geruchsbildung unterbindet. Ganz nach dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät.