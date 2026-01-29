Fasertiefe Reinigung trifft auf maximale Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, ohne lästige Rückstände und ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundener Waschsauger. Das ermöglicht eine gründliche und komfortable Reinigung, und Sie entfernen Schmutz von Polstern, Matratzen und Teppichen im Haus, Gartenmöbeln sowie in den Innenräumen Ihres Autos oder Wohnmobils im Handumdrehen. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Nach der Reinigung ist vor der Reinigung: Mit Hilfe seiner hygienischen Durchspülfunktion entfernt der Waschsauger auch jegliche Verschmutzungen und Bakterien im Gerät und beugt somit unangenehmen Gerüchen vor. Getreu dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät.