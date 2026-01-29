SE 3-18 Compact Home
Mit dem Waschsauger reinigen Sie textile Oberflächen wie Polstermöbel, Teppiche und Autositze. Bei maximaler Bewegungsfreiheit dank 18-V-Akku und einer Durchspülfunktion zur Gerätereinigung.
Fasertiefe Reinigung trifft auf maximale Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, ohne lästige Rückstände und ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundener Waschsauger. Das ermöglicht eine gründliche und komfortable Reinigung, und Sie entfernen Schmutz von Polstern, Matratzen und Teppichen im Haus, Gartenmöbeln sowie in den Innenräumen Ihres Autos oder Wohnmobils im Handumdrehen. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Nach der Reinigung ist vor der Reinigung: Mit Hilfe seiner hygienischen Durchspülfunktion entfernt der Waschsauger auch jegliche Verschmutzungen und Bakterien im Gerät und beugt somit unangenehmen Gerüchen vor. Getreu dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät.
Merkmale und Vorteile
Bewährte Kärcher Technologie bei Polster- und Fugendüse für optimale ReinigungsergebnisseFasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen.
18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten)Maximale Bewegungsfreiheit durch unabhängiges Arbeiten vom Stromnetz. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Hygienische DurchspülfunktionNach der Reinigung wird das Gerät mit Hilfe der Durchspülfunktion gesäubert. Das beseitigt Schmutzreste und vermeidet unangenehme Gerüche durch Bakterienbildung. Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts.
Komfortabler 2-in-1-Schlauch
- Innen liegender Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens.
- Langer, flexibler Saugschlauch für die bequeme Reinigung, speziell bei schwer zugänglichen und engen Stellen.
- Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit.
2-Tank-System
- Einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung
- Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden.
- Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei.
Kompaktes Design
- Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen.
- Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts.
Ablagefläche für kleine Zubehöre
- Praktisch für die Zwischenablage während des Reinigens.
- Ideal für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|184
|Arbeitsbreite (mm)
|75
|Behälterinhalt Frischwasser (l)
|1,7
|Behälterinhalt Schmutzwasser (l)
|2,9
|Spannung (V)
|18
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 12 (2,5 Ah) / ca. 24 (5,0 Ah)
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|414 x 225 x 261
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Waschdüse zur Polsterreinigung
- Fugendüse zur Polsterreinigung
- Reinigungsmittel: Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1 Komfortsystem mit integriertem Sprühsaugschlauch
Ausstattung
- Durchspülfunktion
- Praktische Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
- Ablagefläche für Kleinteile
Videos
Anwendungsgebiete
- Polstermöbel
- Polster
- Autositze
- Teppiche
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
SE 3-18 Compact Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.