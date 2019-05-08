Akku-Hochdruckreiniger
Weit weg von der Steckdose. Nah dran am Schmutz.
Keinen Stromanschluss zur Verfügung? Kein Problem für den akkubetriebenen Hochdruckreiniger. Der K 2 Battery eignet sich ideal für die vielseitige Reinigung von kleineren Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Booten sowie kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus – auch ohne Stromanschluss.
Produkte
Der Kärcher Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery
Der akkubetriebene Hochdruckreiniger eignet sich dank des 36 V / 5,0 Ah Akkus aus der Kärcher Akkuplattform ideal für die vielseitige Reinigung von kleineren Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Booten sowie für kleinere Reinigungsaufgaben ums Haus – auch ohne Stromanschluss.
Vielfältige Anwendungsgebiete
Terrassen
Boote
Gartenwege
Fahrräder
Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie Terrassen, Boote, Gartenwege oder Fahrräder. Für noch mehr Flexibilität kann ein Kärcher Ansaugschlauch zur Wasseransaugung aus alternativen Wasserquellen verwendet werden. Dank der innovativen Real Time Technology gibt das LCD-Display des Akkus jederzeit Aufschluss über die Akkukapazität.
Highlights
Zubehör für den Akku-Hochdruckreiniger
Das passende Zubehör für Ihren Akku-Hochdruckreiniger finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kärcher Akkuplattform „Battery Power“
Der Akku-Hochdruckreiniger ist ein Produkt der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten der im Kärcher Akku-Hochdruckreiniger verbaute 36 V Akku noch Verwendung finden kann.
Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.
Ihre Vorteile im Kärcher-Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung: kostenlose Hotline oder Live-Chat
√ Kostenloser Versand ab 50 €
√ 30 Tage Rückgaberecht
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Akku-Hochdruckreiniger erhalten Sie bei Kärcher Fachhändlern sowie in vielen Baumärkten. Alle Kärcher Händler finden Sie in unserer Händlersuche.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an.