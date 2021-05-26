Hochdruckreiniger-Zubehöre

Für jede Herausforderung in Ihrem Eigenheim der ideale Helfer: Mit dem Zubehör von Kärcher erweitern Sie die Anwendungsmöglichkeiten Ihres Hochdruckreinigers passgenau und bequem.

Zubehöre für unsere Hochdruckreiniger

BRING BACK THE WOW. AND THE WOW. AND THE WOW. Entfalten Sie das ganze Potenzial Ihres Hochdruckreinigers mit dem passenden Zubehör. Ganz egal, welche Reinigungsherausforderung sich stellt, damit behalten Sie immer die Oberhand: Keine Wand ist zu hoch, keine Ecke zu versteckt und kein Schmutz zu hartnäckig für Sie, Ihren Hochdruckreiniger und die richtigen Zubehöre. Entdecken Sie die ganze Vielfalt und die unterschiedlichen Anwendungen.

Anwendungsgebiete

Kärcher Hochdruckreiniger Zubehör

Reinigung von Auto, Motorrad & Co.

Reinigen Sie Ihr Fahrzeug wie ein Experte: Von der Schaumdüse für die optimale Verteilung von Reinigungsmittel über diverse weiche Waschbürsten für die sanfte Reinigung von Lackoberflächen bis hin zu der Entfernung von Schmutz in Zwischenräumen an den Felgen. Unsere Reinigungslösungen sorgen für strahlende Oberflächen und Gesichter. Und mit dem eco!Booster gelingt die Fahrzeugreinigung besonders effizient und ressourcenschonend. Wie Sie unsere Zubehöre optimal einsetzen erfahren Sie in unserem Kärcher Know How.

Tipps zur Fahrzeugreinigung
Mehr Produkte (5)
accessories_surface

Reinigung von Bodenflächen und Treppen

Die kalte Jahreszeit hinterlässt auch im Außenbereich ihre Spuren. Mit dem richtigen Zubehör lassen sich Moose, Flechten oder Grünbeläge auf Terrasse und Balkon aber schnell und gründlich entfernen.

Die T-Racer-Modelle eignen sich vor allem für die Reinigung größerer Stein- oder Holzflächen, da der Abstand der Reinigungsdüsen zum Boden individuell angepasst werden kann. Auch für kleinere oder verwinkelte Stellen, wie Treppenabgänge, hat Kärcher die passende Reinigungslösung: Die Powerschrubber sind durch die kraftvolle Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck die perfekte Allzweckwaffe gegen Schmutz.

Flächendeckende Sauberkeit. Damit man sich draußen genauso gern aufhält wie drinnen.

Tipps zur Bodenreinigung
accessories tla

Reinigung von schwer erreichbaren Stellen

Mit dem Teleskopstrahlrohr kommen Sie hoch hinaus und erreichen mit Ihrem Hochdruckreiniger selbst entfernte Stellen.

Mit voller (Reinigungs-)Kraft voraus: Kombiniert mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz lassen sich Wände und große Glasflächen, wie in Wintergärten, mühelos und effizient mit Hilfe von Hochdruck reinigen.

Tipps zur Wintergartenreinigung
Pipe_Cleaning_Accessories

Rohrreinigung

Verstopfte Rohre und Abflüsse? Damit ist jetzt Schluss! Die Dachrinnen- und Rohrreinigungssets von Kärcher beseitigen hartnäckigen Schmutz in Abflüssen, Dachrinnen und Fallrohren.

Tipps zur Dachrinnenreinigung

Der eco!Booster: Go Big on Cleaning Save big on Water

eco!Booster Geräte

Vielleicht unser größtes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als als die Kärcher Standard-Flachstrahldüse. Besonders großartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle Hochdruckreiniger-Zubehöre

Mehr Produkte (66)
zurück zu den Hochdruckreinigern
Infoseite

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle, individuelle und schnelle Beratung: kostenlose Hotline oder Live-Chat

√ Kostenloser DHL-Versand ab 50 €

√ Sichere Bestellung via SSL

√ 30 Tage Rückgaberecht

√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

 

ONLINESHOP INFORMATIONEN

Kontakt

Händlersuche

Händlersuche

Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.

Händlersuche
karriere icon

Beratung von Experten

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.

Zur Beratung
Newsletter

Newsletter

Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.

ZUM KÄRCHER NEWSLETTER ANMELDEN