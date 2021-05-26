Hochdruckreiniger-Zubehöre

Reinigung von Bodenflächen und Treppen

Die kalte Jahreszeit hinterlässt auch im Außenbereich ihre Spuren. Mit dem richtigen Zubehör lassen sich Moose, Flechten oder Grünbeläge auf Terrasse und Balkon aber schnell und gründlich entfernen.

Die T-Racer-Modelle eignen sich vor allem für die Reinigung größerer Stein- oder Holzflächen, da der Abstand der Reinigungsdüsen zum Boden individuell angepasst werden kann. Auch für kleinere oder verwinkelte Stellen, wie Treppenabgänge, hat Kärcher die passende Reinigungslösung: Die Powerschrubber sind durch die kraftvolle Kombination aus Hochdruckstrahl und manuellem Bürstendruck die perfekte Allzweckwaffe gegen Schmutz.

Flächendeckende Sauberkeit. Damit man sich draußen genauso gern aufhält wie drinnen.