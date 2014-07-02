Handgeführte Kehr-/ Kehrsaugmaschinen
Effizient. Ergonomisch. Erstklassig.
Perfekt geeignet für kleine und mittelständische Betriebe, die Zeit, Kosten und Nerven sparen wollen. Unsere handgeführten Kehr- und Kehrsaugmaschinen sind leicht bedienbar, arbeiten staubarm und sind im Vergleich zur Besenreinigung bis zu 12-mal schneller. Die Geräte lassen sich einfach warten und reduzieren die Arbeitsbelastung dank ihrer ergonomischen Bauweise auf ein Minimum.
Unterschiede handgeführt vs. Nachläufer
Handgeführt oder motorisiert – was genau ist das richtige Produkt für mich? Um diese Frage zu beantworten, haben wir einige Anhaltspunkte zusammengefasst:
Antriebsart
Handgeführte Kehrmaschinen werden manuell von den Bedienenden geschoben. Sie sind leicht und einfach zu manövrieren, da Benutzende die Kontrolle über die Geschwindigkeit und Richtung haben. Nachläufer erfordern weniger körperliche Anstrengung als handgeführte Kehrmaschinen. Sie werden von einer Batterie oder einem Benzinmotor angetrieben.
Flächenabdeckung
Aufgrund ihrer manuellen Bedienung sowie des geringeren Kehrgutbehältervolumens sind handgeführte Kehrmaschinen in der Regel besser für kurze Einsatzzeiten geeignet. Nachläufer Kehrmaschinen können aufgrund ihres größeren Kehrgutbehältervolumens dagegen gut bei längeren Einsatzzeiten verwendet werden. Des Weiteren reduziert der Fahrantrieb der Kehrmaschinen die körperliche Anstrengung beim Kehren.
Effizienz und Geschwindigkeit
Handgeführte Kehrmaschinen können effektiv für kleinere Reinigungsaufgaben eingesetzt werden. Bei größeren Flächen nimmt die Reinigung jedoch mehr Zeit in Anspruch. Ab einer Größe von etwa 600 Quadratmetern sind Nachläufer in der Regel schneller und effizienter bei der Reinigung.
Handhabung und Transport
Sowohl handgeführte als auch Nachläufer Kehrmaschinen sind aufgrund der geringen Maschinenbreite äußerst agil und wendig in der Handhabung. Handgeführte Kehrmaschinen überzeugen jedoch durch das geringe Eigengewicht, was einen mühelosen Transport ermöglicht.
Insgesamt bieten sowohl handgeführte Kehrmaschinen als auch Nachläufer spezifische Vor- und Nachteile, abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Reinigungsaufgaben. Die Wahl zwischen den beiden hängt von Faktoren wie der Größe der zu reinigenden Fläche, der erforderlichen Effizienz und dem verfügbaren Budget ab.
Anwendungsgebiete
Handgeführte Kehrmaschinen sind vielseitige Reinigungsgeräte, die eine beeindruckende Bandbreite von Anwendungen abdecken können. Für Flächen von 200 bis 8000 Quadratmetern bieten sie eine effiziente Lösung für unterschiedliche Reinigungsbedürfnisse. Die Flächenleistung und die Menge der aufgenommenen Verunreinigungen variieren je nach Maschine und ihrer spezifischen Konfiguration.
Straßenreinigung
Die Straßenreinigung ist eines der Hauptanwendungsgebiete für handgeführte Kehrmaschinen. Sie sind äußerst effektiv bei der Beseitigung von Schmutz, Laub, Sand und anderen Ablagerungen auf Straßen, Gehwegen und Parkplätzen. Die Maschinen decken mühelos große Flächen ab und vereinfachen die Reinigung erheblich.
Industrieanlagen
In Industrieanlagen tragen Kehrmaschinen zur Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei. In Fabriken, Lagerhallen, Logistikzentren und anderen Produktionsstätten entfernen sie Staub, Späne und Schutt. Dies schafft nicht nur eine angenehme Arbeitsumgebung, sondern minimiert auch potenzielle Gefahren.
Öffentliche Parkanlagen und Freiflächen
Auch in öffentlichen Parkanlagen und auf Freiflächen finden Kehrmaschinen häufig Verwendung. Sie reinigen Parks, Spielplätze und Sportstätten von Blättern, Gras, Müll und anderen Abfällen. Diese Maßnahme trägt dazu bei, die Umgebung sauber und ansprechend für Besucher zu halten.
Einkaufszentren und Parkhäuser
Einkaufszentren und Parkhäuser profitieren ebenfalls von den Vorteilen der Kehrmaschinen. Die hohe Fußgänger- und Fahrzeugaktivität führt oft zu Schmutz und Staub. Kehrmaschinen bieten hier eine effiziente Lösung, um diese Bereiche sauber zu halten und ihr Erscheinungsbild zu verbessern.
Neben den genannten Anwendungen finden Kehrmaschinen auch in Handwerksbetrieben, produzierenden Betrieben und sogar Tankstellen Verwendung. Ihre Vielseitigkeit und Effizienz machen sie zu unverzichtbaren Werkzeugen, um eine saubere und gepflegte Umgebung in verschiedenen Kontexten sicherzustellen.
Vorteile einer Kehrmaschine gegenüber einem Besen
Gegenüber einem Besen hat eine handgeführte Kehrmaschine gleich eine ganze Reihe von Vorteilen. Der größte Unterschied liegt sicher in der Geschwindigkeit. Eine handgeführte Kehrmaschine erledigt die Arbeit bis zu 12-mal schneller als ein Besen – Sie sparen also Zeit und Kosten.
Dazu ist das Kehren mit einem Besen häufig körperlich anstrengend und ermüdend. Die leichte Handhabung und Ergonomie unserer Geräte sorgt dafür, dass die Arbeit leicht von der Hand geht und der Rücken geschont wird. Muskuläre Verspannungen gehören der Vergangenheit an. Mit einem motorisierten Nachläufer können Sie die Arbeitsbelastung sogar noch weiter minimieren.
Ein weiterer Vorteil einer handgeführten Kehrmaschine ist die signifikant reduzierte Staubaufwirbelung während des Reinigungsprozesses. Während der Staub bei der Reinigung mit dem Besen unkontrolliert durch die Luft fliegt, wird er bei einer handgeführten Kehrmaschine direkt ohne Umwege in den Staubbehälter geführt. Dies ist nicht nur ein großer Gesundheitsfaktor, der die Luftqualität verbessert und allergische Reaktionen minimiert, sondern es schützt auch Oberflächen vor schädlichen Staubansammlungen.
Im Vergleich zu einem Besen sprechen für eine handgeführte Kehrmaschine also die Geschwindigkeit, eine verbesserte Ergonomie, eine geringere Arbeitsbelastung und eine reduzierte Staubaufwirbelung.
Merkmale
Produktivität und Effizienz
Schon ab kleinen Flächen profitieren Bedienende vom Produktivitätsvorteil unserer handgeführten Kehr- und Kehrsaugmaschinen. Sie sparen Zeit, Kosten und schonen dabei noch ihren Rücken dank der ergonomischen Bauweise.
Einfache Bedienung, einfache Wartung
Unsere Maschinen zeichnen sich durch eine besonders einfache Bedienung aus und sind dazu sehr robust gebaut. Neben der Nutzerfreundlichkeit punkten die handgeführten Kehrmaschinen von Kärcher auch durch ihre unkomplizierte Wartung. Verschleißteile wie die Kehrwalze, der Seitenbesen und der Filter können mühelos und zügig ausgetauscht werden, was die Instandhaltung dieser Maschinen besonders zeit- und kostensparend gestaltet.
Geringe Anfangsinvestition
Die geringe Anfangsinvestition zahlt sich in mehrfacher Hinsicht aus. Die Arbeitszeit wird dank der effizienten Reinigungsleistung verkürzt, somit amortisieren sich die Kosten in kürzester Zeit. Diese ökonomische Perspektive macht die Anschaffung einer handgeführten Kehrmaschine äußerst rentabel.
Nachhaltige Reinigung und Langlebigkeit
Auch beim Thema Nachhaltigkeit punkten die Kehrmaschinen von Kärcher. Sie sind robust konzipiert und gebaut, sodass sie durch eine einzigartige Langlebigkeit überzeugen. Auch nach jahrelanger intensiver Nutzung funktionieren sie noch zuverlässig und effektiv. Zudem sind sie problemlos reparabel. Verschleißteile wie die Hauptbürste und die Seitenbürste können ohne großen Aufwand ausgetauscht und eingestellt werden. Bei der Reinigung setzen die Maschinen von Kärcher weniger Ressourcen ein, da weder Wasser noch Chemikalien beim Kehren verwendet werden. Durch hochentwickelte Filtersysteme wird Feinschmutz zuverlässig herausgefiltert, was die Staubbelastung in der Umgebung minimiert. Dies trägt nicht nur zur Umweltschonung bei, sondern schafft auch eine angenehme und gesunde Arbeitsatmosphäre.
