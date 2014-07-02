Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

Wirtschaftlich, sauber und effizient auf mittleren und großen Flächen: Dank ihrer Variantenvielfalt werden Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen jeglichen Ansprüchen gerecht. Hierbei wird stets auf die neueste und kundenorientierte Technik sowie einfacher Handhabung, Zugang und Service besonders großer Wert gelegt.

 

Effiziente Maschinen für saubere Böden.

Verschiedene Bodenbeläge erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. Die Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher vereinen viele Vorteile und können individuell angepasst werden.

√ Effiziente Kehr- und Saugtechnik.

√ Flexibler Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung.

√ Einfache Bedienung dank EASY-Operation.

√ Einfaches Handling

√ Höchste Wirtschaftlichkeit.

√ Ausgefeilte Ergonomie.

√ Individuell konfigurierbar: auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst.

 

Produktübersicht

