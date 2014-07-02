Aufsitz-Kehrsaugmaschinen
Wirtschaftlich, sauber und effizient auf mittleren und großen Flächen: Dank ihrer Variantenvielfalt werden Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen jeglichen Ansprüchen gerecht. Hierbei wird stets auf die neueste und kundenorientierte Technik sowie einfacher Handhabung, Zugang und Service besonders großer Wert gelegt.
Effiziente Maschinen für saubere Böden.
Verschiedene Bodenbeläge erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. Die Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher vereinen viele Vorteile und können individuell angepasst werden.
√ Effiziente Kehr- und Saugtechnik.
√ Flexibler Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung.
√ Einfache Bedienung dank EASY-Operation.
√ Einfaches Handling
√ Höchste Wirtschaftlichkeit.
√ Ausgefeilte Ergonomie.
√ Individuell konfigurierbar: auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst.
Produktübersicht
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Professional Aufsitz-Kehrsaugmaschinen erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.