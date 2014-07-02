Effiziente Maschinen für saubere Böden.

Verschiedene Bodenbeläge erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. Die Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher vereinen viele Vorteile und können individuell angepasst werden.

√ Effiziente Kehr- und Saugtechnik.

√ Flexibler Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung.

√ Einfache Bedienung dank EASY-Operation.

√ Einfaches Handling

√ Höchste Wirtschaftlichkeit.

√ Ausgefeilte Ergonomie.

√ Individuell konfigurierbar: auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst.