Weitere Reinigungslösungen/Einscheibenmaschinen

Ob Einscheiben- und Poliermaschinen zur Hartbodenpflege oder Lösungen für ganz besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, wie auf Stufen oder Rolltreppen: unsere weiteren Reinigungslösungen.

Kärcher Einscheibenmaschinen

Einscheibenmaschinen

Egal ob Hartflächen oder textile Bodenbeläge: Bei Kärcher finden Sie garantiert die passende Einscheibenmaschine. Wir führen Geräte für alle Spezial- und Allround-Einsätze.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Poliermaschinen

Poliermaschinen

Wenn Schuhsohlen Spuren hinterlassen: Kärcher Polierautomaten bringen Böden schnell wieder zum Glänzen. Dank Batteriebetrieb auch während des Publikumsverkehrs einsetzbar.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Treppen-/Rolltreppenreiniger

Treppen-/Rolltreppenreiniger

Blitzschnell blitzblank: Treppen- und Rolltreppenreiniger von Kärcher erzielen im Handumdrehen glänzende Ergebnisse auf Rolltreppen und Fahrsteigen sowie auf Treppen und Fensterbänken.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher