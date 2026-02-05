Der CV 30/2 Bp: ein zuverlässiger Partner in jeder Situation

Ein Gerät, viele Möglichkeiten: Mit unserem neuen Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp gelingt die Reinigung in jeder Situation. Dank der besonders geringen Unterfahrhöhe reinigt der kompakte Sauger problemlos unter Betten und anderem Mobiliar. Die praktische Flächendüse ermöglicht das Reinigen von Tischen, auf Schränken, Türrahmen, an Decken und Lampen oder in engen Bereichen.



Darauf kommt es an: kompakt und wendig im Einsatz



Einfache Bedienung, maximale Mobilität und effektive Schmutzentfernung: Der CV 30/2 Bp ist der ideale Bürstsauger für den professionellen Einsatz. Dank automatischer Bodenerkennung sorgt er auf allen Teppich- und Hartflächen für eine hervorragende Reinigungsleistung. Der platzsparende Akku-Bürstsauger reinigt hierbei kabellos und ist wendig und kinderleicht zu bedienen. Die Suche nach einer Steckdose und das hinderliche Kabel gehören damit der Vergangenheit an.