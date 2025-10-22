AKKUSAUGER
Netzgebundene Geräte kommen bis zum Ende des Kabels. Unsere Akkusauger kommen überall hin.
Ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen. Ohne Kabel, aber dafür mit bis zu 24 Prozent Zeitersparnis bei gesteigerter Produktivität.
Produkte
Voll geladen arbeiten Sie entspannter
Genauso überzeugen wird Sie das ungehinderte kabellose Arbeiten sowie die überragende Mobilität und Flexibilität, das Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und die bis zu 24 Prozent Zeitersparnis.
Volle Leistung braucht kein Kabel
Unser BVL 5/1 Bp bietet durch den innovativen 36-V-Akku die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Und diese Leistung entspricht der Leistung vergleichbarer netzbetriebener Trockensauger. Sie verzichten also auf nichts außer dem Kabel. Und bekommen dafür so viel mehr.
Alles einfach zu bedienen
Mit dem Bedienfeld direkt am Hüftgurt führt Sie unser Rucksack-Trockensauger in eine neue Dimension ergonomischer Bedienung. Sie steuern alle Funktionen ohne Arbeitsunterbrechung praktisch aus der Hüfte heraus. Und durch die Batteriezustandsanzeige wissen Sie jederzeit, welche Reserven Sie noch haben.
Energie sparen und Zeit gewinnen
Energie sparen ist bei Akkugeräten doppelt sinnvoll, für die Umwelt und für längere Einsatzdauer. Im eco!efficiency-Modus arbeitet der BVL 3/1 Bp mit deutlich geringerem Energieverbrauch und erzielt dadurch erheblich längere Laufzeiten.
Kein Ein- und Ausstecken
Egal wie alt oder wie geübt jemand ist, das Bücken zum Ein- und Ausstecken von Netzkabeln bedeutet auf Dauer Stress und Belastung für den Körper. Sparen Sie sich und Ihren Mitarbeitern diese Belastung.
Wissen statt schätzen
Dank der Kärcher Real Time Technology kennen Sie nun die Restlaufzeit des Akkus auf die Minute genau. Jederzeit. In Echtzeit. Dabei wird sogar die aktuell abgerufene Leistung mit einberechnet. Und auch unsere Ladegeräte zeigen Ihnen die verbleibende Ladedauer präzise auf die Minute genau an.
Effizient ökologisch
Mit dem eco!efficiency-Modus wird Ihr Kärcher Gerät auf Knopfdruck noch energiesparender und leiser. So ermöglicht das effiziente Konzept lange Akkulaufzeiten und erlaubt sogar das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie beispielsweise in Hotels.
Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp
Ergonomisch reinigen – mühelos transportieren: Der ultraleichte und leistungsstarke Akku-Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist Ihr Experte für Reinigungseinsätze auf engstem Raum. Der erste Sauger, der dank innovativem EPP-Material nur 4,5 Kilogramm Rückentragegewicht mitbringt und zugleich besonders robust und langlebig ist. Zudem punktet er mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ob für Privathaushalte, Handwerker oder Hausmeister – der saugstarke BVL 3/1 Bp mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt vor allem bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. So werden Spot Cleaning und Treppenreinigung zum Kinderspiel. Der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku sorgt dabei für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Über das Bedienfeld am Hüftgurt lassen sich alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen steuern, super einfach und anwenderfreundlich. Optional ist ein hochwirksamer HEPA-14-Filter erhältlich.
Ultraleicht
Nur 4,5 Kilogramm Rückentragegewicht dank neuartigem EPP-Material sorgen für besonders ergonomische Reinigungseinsätze und mühelosen Transport.
Innovativ
Das EPP-Material (expandiertes Polypropylen) überzeugt durch extrem geringes Gewicht sowie besondere Robustheit und Langlebigkeit. Zudem ist es umweltfreundlich, da zu 100% recycelbar.
Ergonomisch
Das deuter® Tragegestell sorgt für höchsten Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Besonders praktisch: das Bedienfeld am Hüftgurt, über das sich alle Funktionen steuern und kontrollieren lassen. Zudem ist der Saugschlauch individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.
Akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp
Netzgebundene Geräte kommen bis zum Ende des Kabels. Unsere Akkusauger kommen überall hin. Ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen. Unser BVL 5/1 Bp ist ein akkubetriebener Rucksack-Trockensauger, der Ihnen kabelloses Arbeiten mit höchster Mobilität und Flexibilität ermöglicht. Durch seine mit Netzgeräten vergleichbare hohe Saugkraft verfügt der BVL 5/1 Bp über die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Sein patentiertes ergonomisches Rucksackgestell bietet Ihnen hohen Tragekomfort und besonders einfache Bedienung, denn Sie steuern alle Funktionen direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt. Im Einsatz arbeiten Sie mit dem BVL 5/1 Bp deutlich entspannter und sparen bis zu 24 Prozent an Zeit. Und Sie sparen Servicekosten, weil schnurlose Geräte niemals defekte Kabel haben.
