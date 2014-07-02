Kommunale Kehrmaschinen
Für den professionellen Dauereinsatz auf großen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen. Ausgereifte und effiziente Kärcher-Technik sorgt für zuverlässige Ergebnisse.
Kehren auf höchstem Niveau
Maschinen für jeden Bedarf
Als Vollanbieter im Bereich Kehrtechnik bieten wir Ihnen Lösungen für alle Aufgaben: zum einen kleine, knickgelenkte Kehrmaschinen, deren Wendigkeit und Kompaktheit im innerstädtischen Bereich unübertroffen ist. Und zum anderen oberhalb der 3,5-Tonnen-Klasse allradgelenkte Kraftpakete, die auch größere Aufgaben ganzjährig souverän erledigen. Ob für enge Altstadtgassen oder für die Reinigung großer Straßen und Plätze – wir haben Ihre Maschine.
Technik, die begeistert
Hochprofessionelle Besensysteme, geringer Verschleiß, große Frischwassertanks und ein Wasserumlaufsystem für lange Arbeitszyklen: Die Liste der technischen Highlights unserer Saugkehrmaschinen ist lang. In Kombination mit den intuitiven Bedienkonzepten, kraftvollen Antrieben und beispielhafter Umweltfreundlichkeit sorgen sie für ein überlegenes Gesamtpaket.
Sie werden sich wohlfühlen
Geräumige Kabinen sind für die bedienende Person nicht nur sehr viel komfortabler, dank 360°-Rundumsicht verbessern sie auch den Blick aufs Wesentliche und steigern so die Sicherheit. Selbstverständlich sind unsere Kabinen ROPS-geprüft und bieten mit ihren effizienten Lüftungssystemen sowie optionalen oder serienmäßigen Klimaanlagen auch in der heißen und der kalten Jahreszeit beste Arbeitsbedingungen.