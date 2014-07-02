Kommunale Kehrmaschinen

Maschinen für jeden Bedarf

Als Vollanbieter im Bereich Kehrtechnik bieten wir Ihnen Lösungen für alle Aufgaben: zum einen kleine, knickgelenkte Kehrmaschinen, deren Wendigkeit und Kompaktheit im innerstädtischen Bereich unübertroffen ist. Und zum anderen oberhalb der 3,5-Tonnen-Klasse allradgelenkte Kraftpakete, die auch größere Aufgaben ganzjährig souverän erledigen. Ob für enge Altstadtgassen oder für die Reinigung großer Straßen und Plätze – wir haben Ihre Maschine.