Maximale Bewegungsfreiheit trifft auf maximalen Komfort: Der kabellose Staubsauger VC 4 Cordless myHome mit einer Laufzeit von bis zu 30 Minuten erspart das Hinterherziehen eines großen Gehäuses. Mit den vielen intelligenten Features wird das Staubsaugen zum Erlebnis: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, angenehme Lautstärke, ergonomisches Design und eine aktive Bodendüse, die eine zuverlässige Schmutzaufnahme auf Hartböden und Teppichen garantiert. Durch den komfortablen Caps Lock entfällt das permanente Drücken der Powertaste. Dank eines sorgsam durchdachten Designs gelangt man auch an schwer erreichbare Stellen, wie unter anderem entlang des Sofas oder unter Möbelstücken.