Akku-Staubsauger
Die Akku-Staubsauger sind sofort einsatzbereit und punkten mit maximaler Bewegungsfreiheit, saugstarker Leistung und bis zu 60 Minuten langer Akkulaufzeit. Ihr durchdachtes ergonomisches Design sorgt für angenehmeres Staubsaugen und selbst unter Möbeln für makellose Sauberkeit. Damit sind Staub und Schmutz im Handumdrehen entfernt! Apropos sparen: Durch das beutellose System entfällt natürlich auch das ständige Nachkaufen teurer Staubbeutel.
Produktübersicht
Die Akku-Staubsauger von Kärcher
STARKE LEISTUNG FÜR KLEIN UND GROSS.
Die kabellosen Akku-Staubsauger machen nicht nur optisch eine gute Figur. Ihr durchdachtes ergonomisches Design sorgt für angenehmeres Staubsaugen und selbst unter Möbeln für makellose Sauberkeit. Für Dauerbetrieb nutzen Sie einfach die Feststelltaste und sparen sich damit das dauerhafte Drücken der Powertaste. Apropos sparen: Durch das beutellose System entfällt natürlich auch das ständige Nachkaufen teurer Staubbeutel. Und anstatt die fummelig aus- und einzubauen, entleeren Sie den Staubbehälter lässig per Knopfdruck. Kleinere Haushalte reinigen Sie ebenso kabel- wie mühelos mit dem VC 4 Cordless myHome. Bei mehr Wohnfläche ist der VC 6 Cordless ourFamily die richtige Wahl. Sein noch kraftvollerer bürstenloser Motor und die LED-Beleuchtung an der Bodendüse unterstützen Sie bis zu 50 Minuten lang dabei, Ihre vier Wände wieder absolut WOW zu machen.
Alle, die auf maximalen Komfort und innovative Technik setzen, entscheiden sich für den VC 7 Cordless yourMax. Mit seinem innovativen Staubsensor wird das Staubsaugen noch müheloser und effizienter. Die automatische Stauberkennung und Leistungsregulierung ermöglicht eine noch längere Laufzeit von bis zu 60 Minuten.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Praktische Wandhalterung mit Ladefunktion
Durchdachtes Filtersystem
Einfacher Zubehörwechsel
Aktive Bodendüse mit LED-Beleuchtung
Intuitives Feedback und Ladeanzeige
Dust-Sensor-Technologie
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Praktische Wandhalterung mit Ladefunktion
Durchdachtes Filtersystem
Einfacher Zubehörwechsel
Aktive Bodendüse mit LED-Beleuchtung
Intuitives Feedback und Ladeanzeige
VC 4 CORDLESS myHOME
Praktische Wandhalterung
Durchdachtes Filtersystem
Einfacher Zubehörwechsel
Aktive Bodendüse
Sauberkeit, die begeistert – und dazu noch komfortabel ist.
Im Haushalt fällt jeden Tag eine Menge Schmutz an: Essenskrümel, fliegende Tierhaare und feiner Hausstaub. Deshalb benötigen Sie einen Partner für die Reinigung zwischendurch, der flexibel und schnell einsatzbar ist. Unsere Akku-Staubsauger sind sofort einsatzbereit und entfernen Schmutz auf Möbeln, Böden und sämtlichen Oberflächen im Handumdrehen und ohne große Mühe. Durch das kompakte, leichte Design sind unsere saugstarken Problemlöser einfach zu bedienen und zu verstauen. Außerdem haben Sie mit unseren kabellosen Staubsaugern maximale Bewegungsfreiheit, ohne lästiges Nachziehen eines großen Gehäuses oder mehrfaches Umstecken des Stromkabels. Damit erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen, wie unter anderem entlang des Sofas oder unter Regalen. Und mit den vielseitigen Zubehören lassen sich die Akku-Staubsauger schnell und einfach in Handstaubsauger verwandeln.
Akku-Handstaubsauger
Akkubetriebene Handstaubsauger
Saugstarke Performance: Die akkubetriebenen Handstaubsauger sind leicht und kompakt und somit jederzeit zur Hand für kleinere Reinigungsarbeiten in Küche, Wohn- und Schlafbereich oder im Autoinnenraum. Schmutz wie Krümel, Haare und Staub haben dank ihrer hohen Saugkraft keine Chance. Für besonders saubere Abluft sorgt das leicht zu reinigende 2-stufige Filtersystem.
Passende Zubehöre für die Akku-Staubsauger
Sie haben Ihren passenden Akku-Staubsauger gefunden?
Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle, individuelle und schnelle Beratung: kostenlose Hotline oder Live-Chat
√ Kostenloser DHL-Versand ab 50 €
√ Sichere Bestellung via SSL
√ 30 Tage Rückgaberecht
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Kontakt
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Beratung von Experten
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.