So wird das Saugen zum Reinigungserlebnis: Der VC 7 Cordless yourMax überzeugt mit neuester Technik, umfangreicher Ausstattung und komfortabler Bedienung. Durch den innovativen Dust Sensor wird der Schmutz erkannt, die Saugleistung angepasst und somit die Akkulaufzeit bis zu 60 Minuten effizient genutzt. Der BLDC-Motor mit 350 Watt und die Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen. Die Boost-Funktion garantiert eine maximale Saugkraft per Knopfdruck. Weitere Vorteile sind die einfache 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, das ergonomische Design, das auch die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht, sowie die LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbar macht. Die Reinigung des Filters ist durch das vorhandene Werkzeug und einen zweiten Wechselfilter ganz einfach. Mit Hilfe der verschiedenen Düsen wird die Reinigung an jedem Ort zum Kinderspiel: Die Fugendüse entfernt Schmutz in Ecken und Ritzen, die 2-in-1-Düse ist für die Reinigung von Polstern und Möbeln geeignet und die Softbürste säubert auch sensible Oberflächen. Die Batteriestatusanzeige und die Wandhalterung mit Ladefunktion sind weitere komfortable Features.