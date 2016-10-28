Buscador de Adaptador EASY!Lock
Cómo lucen las conexiones perfectas. Con la finalidad de cubrir las diferentes interfaces, desde la hidrolavadora hasta la boquilla al igual que la compatibilidad hacia ambos lados, están disponibles un total de 8 diferentes adaptadores. Esto asegura que todos los equipos y accesorios existentes pueden continuar siendo usados juntos con las nuevos equipos y accesorios con conexiones EASY!Lock. En nuestro Buscador de Adaptador se encuentran enlistados todoslos adaptadores con su respectiva aplicación. Por ejemplo, cualquier hidrolavadora de alta presión con conexión M 22 × 1.5 puede ser convertida rápidamente al nuevo sistema EASY!Lock con el adaptador número 2.
Cómo encontrar rápidamente el adaptador indicado.
Primero selecciona un grupo de producto de la parte superior izquierda y después revisa si estás utilizando conexiones nuevas o antiguas; da clic en el botón de información si necesitas ayuda sobre cómo distinguir entre ambos. Enseguida selecciona en la parte superior derecha el grupo de producto para el accesorio que necesitas conectar y da clic en el accesorio que buscas. Entonces aparecerá el adaptador correcto.