Limpiadoras de alta presión de agua fría
Limpiadoras de alta presión con agua fría - un baño de agua fría para la suciedad difícil. Limpie máquinas, vehículos y edificios a diario: con la presión y gran capacidad de las lavadoras a presión de agua fría también se puede remover la suciedad más difícil. Ideal para las grandes superficies.
Gama portátil de alta presión
La nueva hidrolavadora de alta presión de Kärcher son compactas y de peso ligero. Estas máquinas son fáciles de transportar y el instrumento portátil ideal para todos los lugares de uso.
Gama superior
Para construcción, agricultura, industria y uso municipal - la máxima potencia que se necesita. La presión, caudal y equipamiento en la clase superior se equilibran perfectamente.
Gama Media
Bien equipadas para largos y duros ciclos de trabajo: las hidrolavadoras de alta presión de agua fría de la clase media se limpian máquinas, vehículos o instalaciones de la empresa de manera rápida y eficaz.
Gama Compacta
Ligeras y potentes: Las máquinas de esta clase limpian patios y talleres en muy poco tiempo. Sobresalen por su presión, caudal y tiempo de trabajo.
Gama especial
Equipadas para su fácil transportación en áreas particularmente difíciles: La clase especial de Kärcher elimina la suciedad persistente en áreas difíciles de alcanzar.
Gama HD Classic
Las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher disponen de bombas de cigüeñal potentes y fiables con pistones cerámicos. Estas máquinas son duraderas y robustas y ofrecen fácil mantenimiento y acceso a los componentes correspondientes.
Motor de explosión
Donde no hay fuente de alimentación, hidrolavadoras de alta presión con motor de combustión - con funcionamiento de biodiesel opcional - ofrece máxima versatilidad e independencia.