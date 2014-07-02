Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media

Arde por su trabajo! La limpieza en obras o en el sector de la agricultura es muy exigente. Precisamente por eso hemos desarrollado las hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media. Con los mejores accesorios y un manejo ergonómico u orientado a la facilidad de uso y un diseño robusto. Todo ello en función de las necesidades. Los nuevos equipos de gama media ofrecen una alta calidad y rendimiento superior, un máximo de 210 bares de presión y un caudal de 1000 l/h.