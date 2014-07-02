Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Con agua caliente, las hidrolavadoras de alta presión limpian aún mejor con la misma cantidad de presión, Los equipos de Kärcher impresionan con el nivel más alto de comodidad al usarlos y la tecnología más actualizada.
Gama superior
Ya sea en la obra o en el establo, solo un rendimiento superior podrá eliminar la suciedad más persistente. Eso es precisamente lo que ofrecen nuestras hidrolimpiadoras de agua caliente de la gama superior. Las variantes de alta gama destacan por incluir los mejores accesorios y por su manejo ergonómico; los equipos Classic por su facilidad de uso y su diseño robusto. Combata la suciedad con un caudal de 1300 l/h y hasta 200 bares de presión.
Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media
La limpieza en obras o en el sector de la agricultura es muy exigente. Precisamente por eso hemos desarrollado las hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media. Con los mejores accesorios y un manejo ergonómico u orientado a la facilidad de uso y un diseño robusto. Todo ello en función de las necesidades. Los nuevos equipos de gama media ofrecen una alta calidad y rendimiento superior, un máximo de 210 bares de presión y un caudal de 1000 l/h.
Gama Compacta
Limpiar vehículos. Realizar lavados de motor. Eliminar la suciedad de las escaleras exteriores. Nueva gama compacta con alta presión de agua caliente de hasta 180 bares y 900 l/h.
Gama vertical
La potente y robusta clase vertical convence por su máxima maniobrabilidad, fácil transporte y manejo intuitivo. Ideal para trabajadores manuales, empresas comerciales o empresas de limpieza.
Gama especial
Cuando se desean evitar los gases de escape o cuando son prohibidos: la clase especial con su calentador eléctrico se utiliza en áreas higiénicas, cocinas industriales o baños públicos.
Motor de explosión
Donde no hay fuente de alimentación, hidrolavadoras de alta presión con motor de combustión - con funcionamiento de biodiesel opcional - ofrece máxima versatilidad e independencia.