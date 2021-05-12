Accesorios para hidrolavadoras

Limpieza en superficies, pisos y escalones

La temporada de frío también deja sus huellas en las zonas exteriores. Con los accesorios adecuados, las capas de musgo, líquenes o verdes en terrazas y balcones se pueden eliminar rápida y completamente.

Los modelos T-Racer son especialmente adecuados para la limpieza de grandes superficies de piedra o madera, ya que la distancia de las boquillas de limpieza al suelo se puede ajustar individualmente. También para lugares más pequeños o sinuosos, como escaleras, Kärcher tiene la solución de limpieza adecuada: gracias a la potente combinación de chorro de alta presión y presión de cepillo manual, las fregadoras eléctricas son el arma universal perfecta contra la suciedad.

Limpieza integral. Para que la gente se sienta bien tanto por fuera como por dentro de su hogar.