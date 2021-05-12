Accesorios para hidrolavadoras
La ayuda ideal para cada desafío en tu propia casa: con los accesorios de Kärcher, puedes ampliar las posibilidades de aplicación de tu hidrolavadora de forma precisa y cómoda.
¡REVIVE EL WOW!
Libera todo el potencial de tu hidrolavadora con los accesorios adecuados. Sea cual sea el desafío de limpieza que surja, siempre habrá una ventaja: ninguna pared es demasiado alta, ninguna esquina está demasiado oculta y ninguna suciedad es demasiado rebelde para ti y su hidrolavadora con los accesorios adecuados. Descubre toda la variedad y las diferentes aplicaciones.
Áreas de aplicación
Limpieza de autos, motocicletas y más
Limpia tu coche como un experto: desde el chorro de espuma para la distribución óptima del detergente y diversos cepillos de lavado suave para la limpieza delicada de las superficies pintadas, hasta la eliminación de la suciedad de los huecos de las llantas. Nuestras soluciones de limpieza garantizan superficies brillantes y caras radiantes.
Limpieza en superficies, pisos y escalones
La temporada de frío también deja sus huellas en las zonas exteriores. Con los accesorios adecuados, las capas de musgo, líquenes o verdes en terrazas y balcones se pueden eliminar rápida y completamente.
Los modelos T-Racer son especialmente adecuados para la limpieza de grandes superficies de piedra o madera, ya que la distancia de las boquillas de limpieza al suelo se puede ajustar individualmente. También para lugares más pequeños o sinuosos, como escaleras, Kärcher tiene la solución de limpieza adecuada: gracias a la potente combinación de chorro de alta presión y presión de cepillo manual, las fregadoras eléctricas son el arma universal perfecta contra la suciedad.
Limpieza integral. Para que la gente se sienta bien tanto por fuera como por dentro de su hogar.
Limpieza en áreas de difícil acceso
Con la lanza telescópica, puedes alcanzar áreas altas e incluso áreas remotas con tu hidrolavadora.
Máxima potencia (de limpieza) por delante: combinado con el accesorio de limpieza de fachadas y vidrios, las paredes y las grandes superficies de vidrio, como en invernaderos, ventanales, herrería, se pueden limpiar sin esfuerzo y de manera eficiente con alta presión.
Limpieza de tuberías
¿Tuberías y desagües bloqueadas? ¡Eso es ahora cosa del pasado! El kit de limpieza de canalones y tuberías de Kärcher elimina la suciedad persistente en desagües, canalones y bajantes.