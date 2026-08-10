Tratamiento de aguas

!Zur Sicherstellung eines dauerhaften störungsfreien Betriebs der Anlagen und eines guten Aufbereitungsergebnisses bietet Kärcher die geeigneten Behandlungschemikalien an. Die Produkte unterstützen die Bildung von Flocken, die leicht abgefiltert werden können und reduzieren die Keimbelastung im aufbereiteten Brauchwasser.!