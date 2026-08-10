Tratamiento de aguas

Para garantizar el funcionamiento duradero y sin averías del equipo y unos buenos resultados de tratamiento, Kärcher ofrece las sustancias químicas adecuadas para el tratamiento del agua. Estos productos han sido acreditados tras años de utilización y mejorados para cada tipo de equipo y aplicación.

Kärcher Reciclaje de aguas residuales

Reciclaje de aguas residuales

!Zur Sicherstellung eines dauerhaften störungsfreien Betriebs der Anlagen und eines guten Aufbereitungsergebnisses bietet Kärcher die geeigneten Behandlungschemikalien an. Die Produkte unterstützen die Bildung von Flocken, die leicht abgefiltert werden können und reduzieren die Keimbelastung im aufbereiteten Brauchwasser.!

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