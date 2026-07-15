Accesorio enrollador de mangueras para gama compacta HDS, 20 m

Kit de montaje de enrollador de mangueras para montaje en el equipo. Para un almacenaje de la manguera de alta presión de forma segura y en poco espacio (con manguera de conexión hacia la salida de alta presión del equipo). Regulable bajo presión con conexión para el acoplamiento macho.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 3,4

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
  • Manguera de conexión
Equipos compatibles
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.