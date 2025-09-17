El asa de apoyo ergonómica hace que la limpieza de grandes superficies de moqueta con las lava-aspiradoras de Kärcher resulte especialmente cómoda. De este modo, la boquilla para lavado de suelos puede guiarse con gran facilidad y también con precisión. Tras fijarse fácilmente a la lanza de pulverización y aspiración, el asa adicional permite un cómodo manejo con las dos manos, tanto para personas zurdas como diestras. Adecuada para todas las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6.