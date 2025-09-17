Bolsa de filtro de papel KFI 222

Bolsa de filtro de papel de doble capa con una excelente capacidad de filtrado. La bolsa de filtro de papel convence también por su elevada resistencia a la rotura y retiene el polvo de forma fiable. Se incluyen 5 bolsas en el equipo de serie.

Características y ventajas
Doble capa
  • Resistencia a la rotura
  • Excelente capacidad de filtrado
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color marrón
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 240 x 120 x 7
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suciedad seca