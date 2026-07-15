Boquilla triple, 032

Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente.

Boquilla triple de conmutación manual. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro concentrado de alta presión (0°), chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°). En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Tamaño de la boquilla ( ) 32
Temperatura (°C) máx. 80
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Equipos compatibles