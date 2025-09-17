DB 180 boquilla turbo para K 7

Boquilla turbo con potente boquilla rotativa Top para la limpiadora de alta presión de Kärcher de la gama K 7. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.

Potente contra suciedades especialmente resistentes: la boquilla turbo con boquilla rotativa Top para todas las limpiadora de alta presión de Kärcher de la gama K 7. Gracias al chorro concentrado giratorio y al gran rendimiento de superficie permite eliminar también, sin un gran esfuerzo, la suciedad del ambiente como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.

Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
  • Eliminación eficaz de suciedades resistentes en superficies delicadas.
Limpieza potente con alta presión:
  • Limpieza definida de suciedades resistentes.
Rendimiento de limpieza un 100 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
  • Para una limpieza rápida y eficiente.
Conexión de bayoneta
  • Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 450 x 41 x 41

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Suciedad resistente
  • Muros de piedra y de jardín
  • Musgo