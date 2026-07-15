Diseñado para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 1100 a 1300 l/h, el iSolar 800 ofrece un amplio ancho útil de 800 mm. El cabezal de cepillos accionado por agua está equipado con dos cepillos circulares contrarrotativos. Así se compensan las fuerzas transversales y el trabajo se realiza más fácilmente. La flexible junta de ángulo en la conexión con el cabezal de cepillos facilita adicionalmente el trabajo y, además, garantiza que las cerdas siempre encajen perfectamente encima de la superficie. Así, se pueden limpiar perfectamente las instalaciones fotovoltaicas y se consiguen unos resultados continuamente uniformes. Incluso las instalaciones muy grandes, como las que a menudo se encuentran, por ejemplo, en tejados de establos, se pueden limpiar en un abrir y cerrar de ojos gracias al elevado rendimiento de superficie.