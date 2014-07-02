Kit de montaje del control remoto para HDS de gama media y superior

Mando a distancia para los equipos HDS de las gamas media y superior con las funciones de encendido / apagado, agua caliente / fría y conexión / desconexión de la alimentación de detergente. Para montaje en pared.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 7
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