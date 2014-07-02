La funda de limpieza de microfibra elimina la suciedad de manera óptima en todas las superficies lisas, como cristal o ventanas. En combinación con la botella pulverizadora, la limpiadora de cristales WV y el detergente limpiador de ventanas concentrado, garantiza una limpieza sin rayas. Así, limpiar ventanas resulta más fácil que nunca.