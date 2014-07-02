Paños de microfibras
El paño de microfibra consigue una limpieza óptima sobre todas las superficies lisas.
La funda de limpieza de microfibra elimina la suciedad de manera óptima en todas las superficies lisas, como cristal o ventanas. En combinación con la botella pulverizadora, la limpiadora de cristales WV y el detergente limpiador de ventanas concentrado, garantiza una limpieza sin rayas. Así, limpiar ventanas resulta más fácil que nunca.
Características y ventajas
Cepillo de esponja de microfibras de alta calidad con fibras abrasivas y suaves
- La suciedad se desprende y recoge en el paño perfectamente
- Gracias a las fibras abrasivas se desprende de la superficie incluso la suciedad incrustada
- Las fibras suaves recogen la suciedad de manera óptima
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|70 x 275 x 30
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal