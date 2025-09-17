Aspiradora con filtro de agua DS 6

Aspiradora con innovadora tecnología de filtro de agua, que proporciona un aire de salida fresco y limpio en un 99,95 %. Una buena noticia, no solo para las personas alérgicas.

La DS 6 es una aspiradora con filtro de agua que, además de asegurar una limpieza a fondo de los suelos, proporciona un aire de salida más fresco y libre de polvo en un 99,95 %. Esto facilita un ambiente doméstico notablemente más agradable. A diferencia de las aspiradoras tradicionales con bolsa de filtro, la aspiradora DS 6 con filtro de agua aprovecha la fuerza natural del agua, que se agita a alta velocidad en el interior del filtro. La suciedad aspirada pasa por ese remolino de agua, que la extrae del aire con un alto grado de eficacia y la retiene en el agua. El resultado es un aire de salida fresco y excepcionalmente limpio.

Características y ventajas
Aspiradora con filtro de agua DS 6: Sistema de filtros de varios pasos compuesto por un filtro de agua innovador, filtro intermedio lavable y filtro HEPA 13 (EN1822:1998)
Sistema de filtros de varios pasos compuesto por un filtro de agua innovador, filtro intermedio lavable y filtro HEPA 13 (EN1822:1998)
Filtra el 99,95 % del polvo del aire. Así proporciona aire fresco y limpio y un ambiente agradable. Especialmente adecuado para alérgicos.
Aspiradora con filtro de agua DS 6: Filtro de agua extraíble
Filtro de agua extraíble
Fácil de rellenar y limpiar.
Aspiradora con filtro de agua DS 6: Práctica posición de estacionamiento
Práctica posición de estacionamiento
Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Almacenaje del equipo en poco espacio.
Motor con eficiencia energética
  • Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
  • Menos consumo energético.
Enrollamiento de cables automático
  • Recogida rápida y cómoda del cable de conexión pulsando un botón.
Almacenaje de accesorios en el equipo
  • En el compartimento para accesorios se pueden guardar todos los accesorios de forma ordenada y están siempre a mano.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Capacidad de absorción (W) 650
Filtro de agua (l) 2
Radio de acción (m) 10,2
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Color blanco
Peso sin accesorios (kg) 7,5
Peso con embalaje incluido (kg) 10,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 532 x 289 x 344

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.1 m
  • Tubo de aspiración telescópico, material: cromado
  • Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
  • Boquilla para ranuras
  • Boquilla para tapicerías
  • Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 13
  • Antiespumante «FoamStop»
  • Filtro protector del motor

Equipamiento

  • Práctica posición de estacionamiento
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
