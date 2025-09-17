La limpieza resulta muy sencilla: con la aspiradora a batería VC 6 Cordless ourFamily la aspiración se convierte en una auténtica experiencia de limpieza. El vaciado en un solo clic del recipiente de polvo, la función Boost, el diseño ergonómico para la limpieza de zonas de difícil acceso, así como la iluminación LED en la boquilla para suelos activa, que hace visible el polvo y garantiza una recogida de suciedad fiable, son algunas de sus múltiples características inteligentes. Otras ventajas son su agradable nivel de ruido y un indicador claro del estado de la batería, que lo muestra en todo momento y permite visualizar los mensajes correspondientes. Además, gracias a la cómoda función Caps Lock, no es necesario mantener pulsada permanentemente la tecla de encendido. El soporte de pared con función de carga proporciona una gran comodidad para el almacenamiento y la carga de la aspiradora. El potente motor BLDC (250 W) en combinación con una tensión de la batería de 25,2 V facilita una aspiración sin esfuerzo.