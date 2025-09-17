Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 1s Classic
La potente aspiradora en seco y húmedo WD 1s Classic con depósito de acero inoxidable es apta para los más diversos campos de aplicación.
Compacta, pero potente: la aspiradora en seco y húmedo WD 1s Classic es un equipo con 1300 vatios de potencia. Se suministra con un resistente depósito de acero inoxidable de 18 litros a prueba de golpes y ofrece extraordinarias ventajas: potencia de limpieza rápida y almacenaje en poco espacio. La WD 1 s Classic está equipada con dos boquillas para suelos para la aspiración en el interior y en el entorno de la casa, en sótanos y en el interior de vehículos, o para la aspiración de cantidades de agua. Dispone de una bolsa de filtro de fieltro (incluida en el equipo de serie) para la aspiración de suciedad seca. El kit incluye, además, una boquilla para suelos con clips universales para la aspiración en húmedo y en seco y una boquilla para suelos conmutable para la limpieza del hogar. Otras características útiles son la función de soplado, el práctico almacenaje de accesorios, un gancho para cables y un asa de transporte ergonómica.
Características y ventajas
Variadas posibilidades de aplicaciónAspira sin esfuerzo suciedad líquida y seca.
Práctica función de sopladoCuando no es posible aspirar, se puede recurrir a la práctica función de soplado.
Depósito de acero inoxidable de 18 litrosRobusta, resistente a los golpes y a la corrosión y con gran capacidad.
Equipada con dos boquillas para suelos
- Apta para todo tipo de superficies de suelo duras.
Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de manguera de aspiración, cable de conexión y accesorios
- Almacenaje seguro, práctico y en poco espacio de los accesorios adjuntos.
Asa de transporte ergonómica
- El equipo se transporta de manera sencilla y cómoda.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1300
|Potencia de aspiración (W)
|200
|Tamaño del depósito (l)
|18
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Cable de conexión (m)
|5
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|76
|Peso sin accesorios (kg)
|4,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|399 x 399 x 519
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para aspiración de suciedad seca: Conmutable para alfombras y suelos duros
- Boquilla para ranuras
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro textil: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Función de soplado
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Ruedas
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Balcón
- Garaje
- Sótano
- Salón
- Entrada
- Interior del vehículo
- Líquidos
- Taller
- Sala de juegos
Accesorios
