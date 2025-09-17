Aspirador en seco y húmedo a batería WD 3 Battery Set
Para empezar enseguida: la WD 3 Battery Set a batería, con batería incluida. Una aspiradora para suciedad sólida y líquida sin cable de la plataforma a batería Battery Power de 36 V, para una gran diversidad de aplicaciones manuales y de suelo.
La aspiradora para suciedad sólida y líquida a baterías WD 3 Battery Set permite trabajar sin conexión a la corriente con toda la funcionalidad de una aspiradora para suciedad sólida y líquida. La autonomía de la batería incluida en el kit es de 15 minutos. Gracias a la tecnología en tiempo real, la pantalla LCD de la batería muestra el estado de esta en todo momento. Este equipo con gran capacidad de aspiración incluye un depósito de plástico de 17 litros de capacidad, robusto y resistente a los golpes. El filtro de cartucho permite aspirar cómodamente suciedad seca y húmeda sin cambiar el filtro. La manguera de aspiración con optimización de caudal y la inteligente boquilla para suelos con clips y acoplamiento mixto garantizan una perfecta recogida de suciedad y limpieza profunda. Gracias al asa fácilmente extraíble, pueden colocarse los accesorios directamente en la manguera de aspiración. El tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse cómodamente en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Otros equipamientos específicos: función de soplado, sistema de cierre «Pull & Push», asa de transporte ergonómica y almacenaje de accesorios sumamente práctico. Y, gracias a la compatibilidad con la plataforma de 36 V, la batería también se puede utilizar en otros equipos de la plataforma de baterías Battery Power de 36 V, para disfrutar así de total libertad de movimiento.
Características y ventajas
Batería de recambio de 36 V Kärcher Battery PowerPermite trabajar con independencia de la red eléctrica y garantiza la máxima libertad de movimiento. Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería. Compatible con todos los equipos de la plataforma Kärcher Battery Power de 36 V.
Filtro de cartucho especialPara la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Práctica función de sopladoLa práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar. Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de arriates de grava.
boquilla para suelos y manguera de aspiración
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Asa extraíble
- Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
- Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenamiento de accesorios
- La manguera de aspiración y los accesorios se pueden almacenar de manera accesible, segura y ocupando muy poco espacio.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite transportar el equipo con comodidad.
Rodillos de transporte grandes
- Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Potencia absorbida (W)
|300
|Potencia de aspiración (W)
|80
|Vacío (mbar)
|máx. 110
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 40
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Plástico
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito amarillo Protector del equipo amarillo
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 70 (2,5 Ah) / aprox. 140 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 15 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|315
|Intensidad de salida (A)
|0,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 36 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador estándar Battery Power de 36 V (1 unidad)
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: 1 Unidad(es), Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Pantalla inteligente: integrado en la batería
- Función de soplado
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
Vídeos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.