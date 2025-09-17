La aspiradora para suciedad sólida y líquida a baterías WD 3 Battery Set permite trabajar sin conexión a la corriente con toda la funcionalidad de una aspiradora para suciedad sólida y líquida. La autonomía de la batería incluida en el kit es de 15 minutos. Gracias a la tecnología en tiempo real, la pantalla LCD de la batería muestra el estado de esta en todo momento. Este equipo con gran capacidad de aspiración incluye un depósito de plástico de 17 litros de capacidad, robusto y resistente a los golpes. El filtro de cartucho permite aspirar cómodamente suciedad seca y húmeda sin cambiar el filtro. La manguera de aspiración con optimización de caudal y la inteligente boquilla para suelos con clips y acoplamiento mixto garantizan una perfecta recogida de suciedad y limpieza profunda. Gracias al asa fácilmente extraíble, pueden colocarse los accesorios directamente en la manguera de aspiración. El tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse cómodamente en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Otros equipamientos específicos: función de soplado, sistema de cierre «Pull & Push», asa de transporte ergonómica y almacenaje de accesorios sumamente práctico. Y, gracias a la compatibilidad con la plataforma de 36 V, la batería también se puede utilizar en otros equipos de la plataforma de baterías Battery Power de 36 V, para disfrutar así de total libertad de movimiento.