Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 S V-17/4/20
La aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 S V-17/4/20 destaca por su gran potencia y eficiencia. Este equipo viene de serie con depósito de acero inoxidable de 17 l, filtro de cartucho de una sola pieza, cable de 4 m y manguera de aspiración de 2 m.
La WD 3 S V-17/4/20 es potente y energéticamente eficiente, con una potencia absorbida de tan solo 1000 vatios. Tanto el equipo como la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips se combinan a la perfección para obtener los mejores resultados de limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. La aspiradora en seco y húmedo destaca por su compacto diseño y un resistente depósito de acero inoxidable de 17 litros, cable de 4 metros, manguera de aspiración de 2 metros y bolsa de filtro de fieltro. Gracias al filtro de cartucho de una pieza, es posible el aspirado tanto de la suciedad húmeda como también de la seca, sin tener que cambiar el filtro. La función de soplado es útil para la limpieza de zonas de difícil acceso. La manguera se almacena en poco espacio, colgándola en el cabezal del equipo. El cable puede recogerse en el gancho para cables, los tubos y la boquilla para suelos, en el protector. El sistema de cierre «Pull & Push» permite abrir y cerrar fácilmente el depósito. El asa de la aspiradora se puede retirar y los accesorios se pueden acoplar directamente a la manguera de aspiración. Igualmente inteligente. En la superficie del cabezal del equipo pueden almacenarse herramientas o piezas pequeñas. El asa de diseño ergonómico facilita un cómodo transporte.
Características y ventajas
Filtros de cartuchoPara el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro. Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.
Práctico almacenaje de accesorios y cablesAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipoAlmacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo. Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, p. ej., tornillos y clavos.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite un cómodo transporte del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|230
|Vacío (mbar)
|máx. 230
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 45
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito Acero inoxidable Protector del equipo amarillo
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|74
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Asa de transporte plegable
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)
