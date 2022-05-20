Superpotente y energéticamente eficiente con 1100 W: la aspiradora en seco y húmedo WD 4 S V-20/5/22, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips están coordinados de forma óptima para obtener los mejores resultados de limpieza. La suciedad húmeda, seca, fina o gruesa se elimina sin interrupciones y sin cambiar el filtro. El equipo tiene un depósito de acero inoxidable y resistente a los golpes de 20 litros y cuenta con un cable de 5 m, una manguera de aspiración de 2,2 m, una boquilla para suelos con clips, un filtro plegado plano y una bolsa de filtro de fieltro. Gracias a una tecnología patentada, el filtro de la aspiradora en seco y húmedo puede extraerse fácil y rápidamente para una limpieza a fondo sin entrar en contacto con la suciedad. Cuando la aspiración no es posible, la función de soplado adicional es de utilidad. El asa extraíble permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. La manguera se puede guardar en el cabezal del equipo para ahorrar espacio. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan de forma rápida y cómoda en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Otras ventajas son el sistema de cierre «Pull & Push» para facilitar la apertura y el cierre del depósito y un asa de transporte de forma ergonómica para transportar cómodamente la aspiradora.