Lava-aspiradora

Limpieza profunda de las fibras para cada tipo de necesidad. Ya se trate de un equipo multitarea para la limpieza en profundidad de grandes superficies y una amplia gama de accesorios para cualquier situación, de un equipo potente y compacto para la limpieza a fondo entre medias o de la libertad sin cables para una movilidad total: nuestros lava-aspiradores Kärcher ofrecen la solución ideal para cada tipo de necesidad. Estos equipos acaban incluso con la suciedad más resistente.