Planchado un 50 % más rápido

Con el centro de planchado con presión de vapor de Kärcher, ¡puede reducir a la mitad el tiempo que invierte planchando! La tabla de planchado de Kärcher dispone de una función de soplado y aspiración de vapor. Mediante la aspiración de vapor, la ropa se aspira y se fija, y la humedad se absorbe. Mediante la función de soplado la superficie de planchado se puede hinchar como si fuera un globo. Esto evita la formación de arrugas incluso en tejidos delicados.

La estación de planchado con vapor SI 2.600 CB es idónea para las grandes cantidades de ropa y ofrece la máxima comodidad de aplicación. La acreditada limpiadora de vapor de uso universal SC 2.600 CB forma junto con la tabla de planchado activa AB 1000 el equipo perfecto para un planchado y unos resultados de limpieza de primera calidad.