Pulidora - Enceradora de suelos FP 303
Gracias a su elevado número de revoluciones, la pulidora-enceradora FP 303 ofrece resultados de encerado totalmente perfectos en todo tipo de suelos duros, como parqué, laminado, corcho, piedra, linóleo o PVC. También con función de aspiración.
Unos suelos cuidados forman parte de un hogar acogedor. Lo que antes era un complicado proceso con numerosos pasos de trabajo, hoy en día es sumamente sencillo gracias a los modernos equipos. Gracias a su elevado número de revoluciones, la pulidora-enceradora FP 303 consigue resultados de pulido perfectos en suelos duros como parqué, laminado, piedra, corcho, linóleo o PVC. Una vez desbloqueado con el pedal, el equipo se puede conectar y desconectar cómodamente girando el mango. La función de aspiración permite aspirar fácilmente el polvo de pulido. Gracias a la forma triangular optimizada del cabezal de pulido, puede llegar incluso a las esquinas. La forma plana del propio cabezal de pulido permite pulir incluso debajo de los muebles. El asa ergonómica permite un trabajo cómodo y sin esfuerzo. El cable se puede guardar fácil y limpiamente en el almacenamiento de cable directamente en el mango. La bolsa de tela de alta calidad allí colocada incluye una bolsa de filtro de papel. En un compartimento adicional para accesorios se pueden guardar los cepillos de esponja para pulido extraíbles ocupando poco espacio. Las ruedas de marcha suave garantizan el transporte sencillo y sin esfuerzo de la FP 303.
Características y ventajas
Asa ergonómicaPara trabajar con comodidad y sin cansarse.
Enrollado de cables directamente en el asaPara brindar un almacenamiento sencillo y limpio del cable en ambos ganchos para cables.
Bolsa textil de alta calidad con un compartimento independiente para accesoriosPara el almacenaje en poco espacio del cepillo de esponja para encerado incluido.
Cabezal plano de forma triangular
- Para un encerado sencillo en rincones y debajo de muebles.
Asa giratoria
- Conexión/desconexión del equipo sin necesidad de agacharse.
Rodillos de transporte
- Gracias a los rodillos de marcha suave, la aspiradora-enceradora se puede transportar sin grandes esfuerzos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de revoluciones (rpm)
|1000
|Capacidad de absorción (W)
|600
|Ancho de trabajo (mm)
|290
|Capacidad de la bolsa del filtro (l)
|4
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso sin accesorios (kg)
|7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|385 x 339 x 1162
Scope of supply
- Cepillos de esponja para encerado: 3 Unidad(es)
- Bolsa de filtro: Papel
Equipamiento
- Almacenamiento de cable
- Bolsa de tela, incluye compartimento para accesorios
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.