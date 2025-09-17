Fregadora de suelos FC 4-4 Battery Set
Limpieza precisa: la FC 4-4 elimina la suciedad diaria seca y húmeda rápidamente y con precisión gracias a sus 2 modos de limpieza. Incluye baterías de recambio y cargador rápido Duo.
Con la fregadora de suelos FC 4-4 no es necesario aspirar antes de la limpieza. Además, es posible eliminar la suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso. Con la prolongada autonomía de la batería, de un máximo de 30 minutos por carga, se pueden limpiar sin esfuerzo superficies de hasta 90 metros cuadrados. El cargador rápido Duo incluido permite la carga en solo 70 minutos. Se utiliza una señal visual para comunicar cuándo hay que rellenar el depósito de agua limpia y vaciar el depósito de agua sucia. Después de activar el equipo, los dos rodillos se humedecen automáticamente con el agua del depósito de agua limpia. La cantidad de agua se puede ajustar al revestimiento de suelo con los dos modos de limpieza. La FC 4-4 limpia incluso los lugares de difícil acceso y recoge el pelo con facilidad. El contacto directo con la suciedad se evita gracias al depósito de aguas residuales higiénico integrado, que puede extraerse y limpiarse después de utilizar el equipo. La FC 4-4 se mantiene en pie por sí sola y requiere menos espacio de almacenamiento gracias a su asa extraíble. El equipo es adecuado para todos los suelos duros. Las baterías intercambiables de 4 V de Kärcher Battery Power son compatibles con todos los equipos de 4 V de Kärcher Battery Power.
Características y ventajas
Todo en uno: elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso.50 % de ahorro de tiempo: la tecnología de recogida de suciedad gruesa permite limpiar sin tener que aspirar previamente. Recogida óptima de cabello gracias al filtro integrado para pelo. Limpieza hasta en el borde.
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodoSistema de doble depósito: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de agua sucia. Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar. Rodillos lavables en la lavadora a 60 °C.
Dos modos de limpieza diferentesRotación del rodillo y cantidad de agua ajustable según el tipo de suciedad y de suelo. Apto para todos los suelos duros, incl. parqué, laminado, baldosas de piedra y cerámica, PVC y vinilo. Gracias a la escasa humedad residual, los suelos se pueden volver a pisar al cabo de aprox. 2 minutos.
4 V Kärcher Battery Power
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería de recambio se puede emplear en otros equipos 4 V Kärcher Battery Power.
Se mantiene solo en pie y es fácil de maniobrar
- Práctico para interrupciones del trabajo: el equipo se mantiene en pie por sí mismo.
- Limpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos.
Control inteligente del nivel del depósito
- Señal óptica cuando el depósito de agua limpia está vacío y el depósito de aguas residuales, lleno.
- Proporción coordinada: el depósito de agua sucia está lleno cuando el depósito de agua limpia está vacío.
Limpieza sencilla del equipo
- Función de limpieza del equipo y los rodillos.
- Limpieza sencilla del filtro para pelo con el cepillo de limpieza incluido.
- Depósito de agua sucia que puede vaciarse sin contacto con la suciedad y apto para lavavajillas.
Asa extraíble y base de estacionamiento con almacenamiento de rodillos
- Reducido espacio de almacenamiento gracias a la reducción de aprox. 30 cm de la altura de almacenamiento.
- Conservación ordenada de los rodillos directamente en la base de estacionamiento.
Extremadamente silencioso
- Agradable nivel de ruido con solo 57 dB.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de batería de 4 V
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|400
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|200
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|300
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|aprox. 2
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|57
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|nominal 7,2 - 7,4 - máx. 8,4
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|2
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 90 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 30 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|50 / 70
|Intensidad de salida (A)
|2 x 2,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|3,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
Scope of supply
- Variante: Baterías y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 2,5 Ah (2 unidades)
- Cargador: cargador rápido Battery Power de 4 V (1 unidad)
- Rodillo universal: 2 Unidad(es)
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
- Cepillos de limpieza.
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua.
- Estación de limpieza y aparcamiento con almacenamiento para rodillos
- Modo de autolimpieza
Vídeos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Suciedad resistente
- Suciedad gruesa
- Suciedad fina
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.