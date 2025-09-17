Con la fregadora de suelos FC 4-4 no es necesario aspirar antes de la limpieza. Además, es posible eliminar la suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso. Con la prolongada autonomía de la batería, de un máximo de 30 minutos por carga, se pueden limpiar sin esfuerzo superficies de hasta 90 metros cuadrados. El cargador rápido Duo incluido permite la carga en solo 70 minutos. Se utiliza una señal visual para comunicar cuándo hay que rellenar el depósito de agua limpia y vaciar el depósito de agua sucia. Después de activar el equipo, los dos rodillos se humedecen automáticamente con el agua del depósito de agua limpia. La cantidad de agua se puede ajustar al revestimiento de suelo con los dos modos de limpieza. La FC 4-4 limpia incluso los lugares de difícil acceso y recoge el pelo con facilidad. El contacto directo con la suciedad se evita gracias al depósito de aguas residuales higiénico integrado, que puede extraerse y limpiarse después de utilizar el equipo. La FC 4-4 se mantiene en pie por sí sola y requiere menos espacio de almacenamiento gracias a su asa extraíble. El equipo es adecuado para todos los suelos duros. Las baterías intercambiables de 4 V de Kärcher Battery Power son compatibles con todos los equipos de 4 V de Kärcher Battery Power.