Fregadora de suelos FC 7 Cordless
Suelos recién fregados sin tener que aspirar previamente el polvo: la fregadora de suelos FC 7 Cordless elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso.
¡Ya no hay que pasar la aspiradora antes de fregar! Gracias a la tecnología de 4 rodillos con rotación en sentido opuesto, nuestra fregadora de suelos a batería FC 7 Cordless elimina sin esfuerzo la suciedad diaria seca y húmeda de todo tipo de suelos duros, gracias a la función Boost conectable incluso en casos de suciedad muy resistente y siempre hasta los bordes. El filtro para pelo se encarga también de recoger cualquier cabello. Esto permite un ahorro de tiempo de hasta el 50 %** en comparación con el método convencional y resultados de limpieza un 20 % mejores en comparación con una fregona normal*. La potente batería, con una autonomía de 45 minutos, consigue limpiar hasta 175 m² de superficie de suelos duros y juntas no delicados. La cantidad de agua y la velocidad de rotación de los rodillos, que se humedecen automáticamente, se pueden ajustar en 2 niveles de limpieza en función del suelo. Ya no es necesario cargar con el cubo gracias a los depósitos separados de agua limpia y agua sucia.
Características y ventajas
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo
- Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.
Extremadamente silencioso
- Agradable nivel de ruido con solo 59 dB.
Dos modos de limpieza diferentes y función Turbo
- Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua en función del tipo de suciedad y el tipo de suelo, función turbo adicional para suciedad resistente.
- Apta para todo tipo de suelos duros, incluido parqué, laminado, baldosas de piedra y cerámicas, PVC, vinilo.
- Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.
Aprox. 45 minutos de autonomía gracias a la potente batería de iones de litio
- Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente.
- Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Control inteligente del nivel del depósito
- Señal visual y acústica para indicar que el depósito de agua limpia está vacío y que el depósito de agua sucia está lleno.
- Protección contra desbordamientos: desconexión automática en caso de no vaciar el depósito de aguas residuales.
Estación de estacionamiento y limpieza
- Posición elevada del equipo en la base de estacionamiento para facilitar la extracción y el secado de los rodillos.
- Almacenaje práctico de los accesorios en la estación de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento de superficie por carga de la batería. (m²)
|aprox. 175
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|400
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|200
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|300
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|aprox. 2
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|59
|Tensión de la batería. (V)
|25
|Capacidad de la batería (Ah)
|2,85
|Autonomía de la batería (min)
|aprox. 45
|Tiempo de carga de la batería (h)
|4
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
Scope of supply
- Rodillo universal: 4 Unidad(es)
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
- Estación de limpieza y reposo.
- Cargador de batería.
- Cepillos de limpieza.
Equipamiento
- Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua.
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Modo de autolimpieza
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Suciedad resistente
- Suciedad gruesa
- Suciedad fina
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda
